La vidéo promotionnelle de Qingdao devient virale

La vidéo de promotion, la première du genre dans le pays, est devenue virale peu après sa sortie pour son nouveau style industriel et sa musique inspirante jouée par un groupe de robots cool.

Qingdao est maintenant sur la voie de devenir une ville leader dans le domaine de l'Internet industriel, avec des robots largement utilisés dans les usines de la ville.

Dans la vidéo, sept robots de KUKA, un fabricant allemand de robots industriels, ont mis en scène un spectacle fascinant avec des instruments tels que le clavier, la guitare basse et la batterie. Il aurait fallu plus de deux mois à un groupe d'ingénieurs et de musiciens pour « former » les robots. La combinaison parfaite du rythme de la production industrielle et de la musique électronique imprègne la vidéo du nouveau style industriel.

La scène passe souvent du show à la présentation de 17 entreprises à forte croissance, dont COSMOPlat, Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology, Qingdao Fengguang Precision Machinery, Qingdao Sentury Tire, CRRC Sifang Institute, Qingdao Kutesmart, CP Pharmaceutical Qingdao, Qingdao Bright Moon Seaweed Group et Qingdao Free Trade Laser Technology. Ces entreprises, considérées comme les futures stars de Qingdao, se développent rapidement dans le « sol fertile » de la ville.

Ici, les entreprises se développent en même temps que la ville.

Qingdao respecte pleinement la loi du marché et le rôle des entreprises en tant que principaux acteurs du marché. Le gouvernement de la ville a accéléré la construction d'un écosystème composé de chaînes industrielles, de chaînes d'approvisionnement, de chaînes de talents et de chaînes technologiques pour le développement de l'Internet industriel. Elle a également amélioré les services administratifs et adopté une politique en dix articles pour soutenir l'innovation et l'esprit d'entreprise.

La ville a jusqu'à présent incubé un grand nombre d'entreprises à forte croissance, et a également attiré de nombreuses entreprises de pointe, des chambres de commerce, des associations d'entreprises et d'autres organisations qui mettent la ville en relation avec un plus large éventail de ressources.

Qingdao est une ville à la vitalité de la jeunesse, où les startups sont florissantes. Rejoignez la cohorte des startups, et grandissons ensemble !

Site web : http://www.qingdaochina.org

Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity

Twitter: https://twitter.com/loveqingdao

Video - https://youtu.be/Wm9bclj2rmI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1245709/Qingdao_Logo.jpg

Contact :

Zhu Yiling

+86-532-85911619

Related Links

http://qingdaochina.org



SOURCE Stadt Qingdao