La vie insulaire exclusive prend vie avec le lancement de l'île Falcon d'Al Hamra, d'une valeur d'un milliard d'euros, à Ras Al Khaimah

Le lancement de Falcon Island réaffirme les plans de développement futurs et la vision d'Al Hamra et de l'émirat de Ras Al Khaimah. Ce projet de communauté insulaire idyllique offre une vue imprenable sur le golfe Persique, le lagon, le terrain de golf et la marina entièrement équipée, avec les montagnes Hajar en arrière-plan. Cette communauté sécurisée et dynamique, conçue pour accueillir des personnes en séjour privé, en vacances ou en congé, est accessible à la fois par voie terrestre et maritime.

En tant qu'investissement dans un mode de vie parfaitement détendu ou en tant qu'actif susceptible de rapporter des bénéfices substantiels au fil des ans, en raison de l'appréciation de la valeur des propriétés, compte tenu de la croissance économique de Ras Al Khaimah, Falcon Island devrait être achevée en deux ans et en plusieurs phases. L'île du Nord sera dévoilée en tant que Phase 1 et comprendra 240 villas de deux à sept chambres, à des prix commençant à 1,2 million AED. Les villas offrent des espaces de vie de 120 à 650 m2 comprenant de 2 à 7 chambres à coucher en suite et s'intègrent dans des parcelles paysagées de 1 000 m2, certaines disposant de leur propre plage exclusive et de piscines privées.

Falcon Island se trouve à proximité d'un terrain de golf de classe mondiale et d'un couloir d'environ 5 km où se situe le portefeuille d'établissements hôteliers de luxe d'Al Hamra, notamment le Waldorf Astoria Ras Al Khaimah et le Ritz Carlton Al Hamra Beach. Elle est proche de la Marina et du Yacht Club d'Al Hamra. Les autres équipements comprennent une piscine réservée aux femmes, une salle de sport entièrement équipée, un centre communautaire, des pistes de marche et un court de tennis.

Benoy Kurien, PDG du groupe Al Hamra, a déclaré : « Le projet Falcon Island est conçu pour apporter une touche extraordinaire à un aspect essentiel du quotidien et offrir une exclusivité à tous égards. Il s'inscrit dans notre vision d'apporter de nombreuses innovations à Ras Al Khaimah, en soutenant la croissance économique, la stratégie touristique et le programme d'amélioration de la qualité de vie de l'émirat. Nos communautés ont accueilli des personnes originaires de plus de 100 pays, apportant ainsi un style de vie international à Ras Al Khaimah. »

Pour plus de détails, envoyez un e-mail à : [email protected] ou composez le 800 AL HAMRA. Vidéo : Falcon Island

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1767802/Al_Hamra.jpg

SOURCE Al Hamra