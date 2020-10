La ville de Mississauga salue l'investissement de Roche Canada dans le secteur des sciences de la vie

« À l'heure où le Canada et le monde entier se tournent vers le secteur des sciences de la vie pour piloter les essais, les traitements et la reprise économique post-pandémique, je suis fière que Roche Canada ait décidé de développer et étendre ses activités ici à Mississauga, a déclaré la maire Bonnie Crombie. Roche est un pionnier mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques et des diagnostics. Cet investissement va non seulement soutenir des emplois et attirer des talents, mais il renforcera aussi la position de Mississauga en tant que chef de file reconnu à l'échelle internationale dans le domaine des sciences de la vie. Notre économie locale a grandement profité de notre secteur florissant des sciences de la vie, un endroit où les chercheurs peuvent non seulement faire des percées médicales et où les produits peuvent être commercialisés et mis sur le marché. »

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie au monde, avec des médicaments vraiment différenciés en oncologie, immunologie, maladies infectieuses, ophtalmologie et maladies du système nerveux central.

« Mississauga a été sélectionnée pour cet investissement en raison d'un environnement commercial compétitif, d'un réservoir de talents exceptionnels et d'un gouvernement déterminé à favoriser la croissance du secteur », a déclaré Ronnie Miller, PDG de Roche Pharmaceuticals au Canada. « Nous saluons le travail acharné accompli par le gouvernement de l'Ontario et le cabinet du Premier ministre pour favoriser un environnement commercial capable de rivaliser internationalement afin d'attirer des opportunités d'investissement. L'engagement de Roche à créer jusqu'à 500 postes spécialisés est le résultat direct de ces changements positifs. Sans l'appui des trois niveaux de gouvernement, de la Chambre de commerce de Mississauga, de Life Sciences Ontario et d'Investir au Canada, qui sont tous des défenseurs actifs d'un secteur prospère, un tel investissement n'aurait pas été possible. »

Mississauga est le deuxième plus grand employeur du Canada pour le secteur des sciences de la vie avec plus de 470 entreprises qui emploient plus de 25 000 personnes.

« Mississauga est la première municipalité canadienne à se doter d'une stratégie et d'un plan d'action sur cinq ans dans le secteur des sciences de la vie qui visent à faire de Mississauga la principale destination canadienne pour la commercialisation de produits, de technologies et de services liés aux sciences de la vie, a expliqué Bonnie Brown, directrice du développement économique. Notre engagement à développer le pôle des sciences de la vie de Mississauga nous a aidés à atteindre nos objectifs économiques et à attirer de nouveaux investissements. »

Roche Canada affirme que l'investissement créera de nouvelles opportunités d'emploi intéressantes, en particulier pour les nouveaux diplômés des établissements universitaires de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques de l'Ontario. Ils auront la chance de participer au développement des médicaments de Roche, depuis les premières étapes jusqu'à leur utilisation par les patients partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur le secteur des sciences de la vie à Mississauga, visitez le site thefutureisunlimited.ca.

