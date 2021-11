La ville de Philadelphie choisit un Design Workshop pour réimaginer la Benjamin Franklin Parkway de Philadelphie

PHILADELPHIE, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La ville de Philadelphie a annoncé aujourd'hui que le Design Workshop, une société internationale d'architecture paysagère, de planification et de design urbain, et son équipe de sous-consultants, dirigeront un processus d'engagement et de conception pour réimaginer la conception et la fonction de l'emblématique Benjamin Franklin Parkway de Philadelphie. L'équipe travaillera également avec le bureau des transports, des infrastructures et de la durabilité de Philadelphie, ainsi qu'avec les parcs et loisirs de la ville.

Design Workshop a remporté une demande de proposition concurrentielle menée par le Lindy Institute for Urban Innovation de l'université Drexel au nom de la ville et en collaboration avec le Parkway Council. Le projet est rendu possible grâce à une subvention de la Fondation William Penn. Le Mayor's Fund for Philadelphia fait office d'administrateur fiscal.

« Nous sommes heureux de prendre part à ce projet iconique. En nous appuyant sur une équipe composée d'entreprises locales qui ont des racines profondes dans l'aménagement des espaces publics de Philadelphie et de partenaires internationaux qui tireront parti des enseignements de la transformation des Champs-Élysées par PCA-STREAM et du projet de revitalisation de la rue Tverskaya à Moscou par Mobility In Chain, nous collaborerons avec les habitants de Philadelphie pour co-créer un avenir équitable et inclusif pour la Parkway », a déclaré Kurt Culbertson, directeur de Design Workshop.

Sélectionnée parmi dix-huit équipes de concepteurs renommés, l'équipe de Design Workshop comprend une équipe locale, nationale et internationale de sous-consultants, dont des sociétés basées à Philadelphie Ground Reconsidered, Kimley-Horn, CH Planning, Meliora Design et Dharam Consulting.

« L'équipe de Design Workshop a compris le projet, et nous a compris. Ils comprennent l'importance de ce grand boulevard pour définir le patrimoine, la culture et le tourisme de notre ville. Nous sommes ravis de commencer à redéfinir qui nous sommes et ce à quoi nous tenons en concevant une Parkway plus vivante, plus inclusive et plus conviviale pour les piétons, qui privilégie les humains et les parcs plutôt que les voitures et le béton », a déclaré Kathryn Ott Lovell, commissaire des parcs et loisirs de Philadelphie.

Le projet devrait durer de 12 à 18 mois et comprendra un processus d'engagement public approfondi, une conception schématique, un calendrier de projet recommandé et des estimations de coûts. Le processus d'engagement et de conception comprendra une collaboration avec le Conseil des promenades et d'autres partenaires

« Nous sommes impatients de travailler avec la ville et l'équipe du Design Workshop pour accélérer la transformation de la Parkway en un grand parc urbain accueillant pour tous les Philadelphiens », a déclaré Matt Rader, président du conseil d'administration du Parkway Council

Le plan qui en résultera pour la revitalisation future de la Benjamin Franklin Parkway reposera sur des idées de conception novatrices centrées sur les personnes et des approches créatives en matière de transport, de développement économique et de gestion des eaux pluviales, ainsi que sur une mise en œuvre progressive.

« La Benjamin Franklin Parkway est le grand boulevard de Philadelphie, un épicentre culturel historique qui a la possibilité de devenir un espace public dynamique et animé pour tous les Philadelphiens », a déclaré Jim Kenney, maire de Philadelphie. « L'équipe sélectionnée pour réaliser ces travaux est aussi audacieuse, spectaculaire et ancrée dans la fierté locale que la promenade elle-même. J'encourage les habitants de Philadelphie à se joindre à ce voyage pour réimaginer ce qui est possible sur la Parkway à travers l'objectif de la talentueuse équipe d'experts en espace public du Design Workshop. »

Le site Office of Transportation, Infrastructure and Sustainability (OTIS) coordonne la mise en œuvre des politiques de rues complètes à Philadelphie. Pour plus d'informations, consultez le site www.phillyotis.com .

Philadelphia Parks & Recreation (PPR) contribue à la prospérité de la ville et au progrès de ses habitants en gérant près de 41 km2 de terres publiques et de cours d'eau, ainsi que 500 bâtiments de loisirs, 267 km de sentiers et 250 terrains de jeux. Rendez-nous visite sur le site www.phila.gov/parksandrec et suivez @philaparkandrec sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Fondé en 1969, Design Workshop est un cabinet de design de renommée internationale spécialisé dans l'architecture paysagère, l'urbanisme et les services stratégiques. Il dispose de huit agences aux États-Unis et réalise des projets dans le monde entier. Notre travail se concentre sur l'intersection de l'art, de la communauté, de l'environnement et de l'économie afin de renforcer l'équité sociale et de créer des lieux porteurs de sens et de résonance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.designworkshop.com et suivez @designworkshop sur LinkedIn et Instagram.

