La ville de Taizhou, dans l'est de la Chine, offre un voyage de rêve aux visiteurs

TAIZHOU, Chine, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- Ceux qui préparent un voyage en Chine ont besoin de beaucoup d'imagination, car cet ancien pays aux vastes territoires et aux ressources abondantes offre un large éventail d'expériences colorées.

Certains voyageurs souhaiteront visiter les montagnes et les rivières pittoresques, en se plongeant dans l'ambiance poétique évoquée par les peintures à l'encre traditionnelles de Chine.

A fairyland-like part of Shenxianju scenic area & Guoqing Temple in Tiantai Mountain

D'autres chercheront à retracer les origines de la culture traditionnelle chinoise et à apprendre davantage sur la philosophie orientale qui valorise l'harmonie tout en chérissant la diversité.

Certains voyageurs voudront se promener dans les rues anciennes et pittoresques pour apercevoir des sites historiques qui ne sont pas éclipsés par l'animation de la ville moderne.

D'autres encore auront envie de partir pour un tour gastronomique de la Chine, en savourant les meilleures spécialités locales tout au long de leur voyage.

Notre conseil aux voyageurs est de venir à Taizhou. Située dans l'est de la Chine dans la province du Zhejiang, cette ville peut offrir à elle seule presque tout ce dont ont besoin les touristes étrangers pour passer un magnifique séjour dans le pays.

Taizhou abrite des paysages côtiers et montagneux. La ville compte trois attractions touristiques nationales de niveau 5A, à savoir la montagne Tiantai, la zone touristique de Shenxianju et l'ancienne ville de Taizhou, ainsi que 17 attractions touristiques nationales de niveau 4A, un parc géologique de calibre mondial, trois parcs nationaux de zones humides et quatre sites touristiques nationaux. En outre, la ville renferme un littoral spectaculaire de 726 kilomètres reliant trois magnifiques baies, qui offre une variété de paysages impressionnants, selon le Centre de communication mondial sur la culture Hehe.

Taizhou est une ville qui déborde de charme oriental.

Tout d'abord, le nom de Taizhou est étroitement lié à la culture stellaire ancienne et sophistiquée de la Chine. Dans la Chine antique, les terres étaient subdivisées en fonction de la position des étoiles dans le ciel. L'emplacement géographique de Taizhou correspond à la position de l'étoile Tai, une des 28 étoiles chinoises traditionnelles, d'où le nom de la ville.

De plus, Taizhou abrite la montagne Tiantai, située au nord de la ville. Tiantai fait partie des principaux berceaux de la culture de l'harmonie chinoise et est aussi le lieu de naissance de la secte bouddhiste Tiantai, ainsi que de la secte taoïste méridionale de Chine.

C'est ici que trois écoles philosophiques différentes du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme apprennent les unes des autres depuis les temps anciens, formant une symbiose culturelle harmonieuse unique qui est encore évidente aujourd'hui dans les cloches résonnantes des temples bouddhistes et taoïstes de la montagne.

À l'ère de la dynastie Tang, Shi De, un moine du temple Guoqing, et le poète Han Shanzi vivaient dans l'isolement dans la montagne. Les poèmes de ce dernier ont été traduits dans de nombreuses langues et ont connu un succès au Japon, en Europe et en Amérique.

Même si les deux hommes n'étaient pas issus d'une même famille, les liens fraternels qu'ils ont noués ont donné lieu à un grand nombre de poèmes et de légendes émouvants. Han Shanzi et Shi De, nommés comme dieux Hehe par un empereur de la dynastie Qing, sont devenus par la suite un symbole de la culture Hehe, avec une grande influence qui se faisant ressentir au pays comme à l'étranger.

En parallèle, Taizhou est connue pour son riche patrimoine poétique. À l'époque de la dynastie Tang (618-907), un âge d'or de la culture poétique chinoise, plus de 300 poètes sont venus à Taizhou pour y trouver un lieu de méditation ou d'isolement. Pour exprimer leurs aspirations et leurs sentiments, ces poètes ont créé plus de 1 400 poèmes majestueux consacrés aux paysages locaux, établissant un couloir de poésie historique de la dynastie Tang dans l'est du Zhejiang.

Li Bai, certainement le poète chinois le plus connu, fait partie des lettrés qui ont séjourné à Taizhou.

« Et drapées de vêtements d'arc-en-ciel, chevauchant le vent, arrivent les reines de tous les nuages, descendant l'une après l'autre, Des tigres pour luthistes et des phénix pour danseurs. Comme des champs de chanvre, rangée après rangée, les silhouettes des fées se déploient. »

Ces images fantastiques et colorées n'existent pas seulement dans les rêves de Li Bai : les voyageurs peuvent admirer des scènes comparables au site touristique de Shenxianju, à Taizhou. Doté d'une structure géologique unique, le site de Shenxianju est le plus grand relief en rhyolite volcanique au monde, donnant aux visiteurs la sensation de se trouver dans un pays féerique, comme son nom chinois l'indique.

Les voyageurs qui préfèrent explorer les rues et les bâtiments anciens peuvent visiter la vieille ville de Taizhou, dont l'histoire de plus de 1 600 ans ne manquera pas de les impressionner.

L'ancienne muraille de Taizhou, qui sillonne la ville sur 5 kilomètres, le long d'arbres verdoyants et d'une rivière sinueuse, présente un magnifique style qui se distingue de celui de la Grande Muraille de Pékin.

Sous le mur de la ville, l'ancienne rue Ziyang traverse la vieille ville, plongée dans un charme et une ambiance traditionnels. Dans ce quartier, autrefois le quartier commercial le plus prospère de la ville, les visiteurs découvriront un tracé de rues et un style architectural qui demeurent inchangés depuis les temps anciens. Ici, une variété de magasins traditionnels ponctuent les rues, plongeant les visiteurs dans l'ambiance de la Chine ancienne.

Enfin, la nourriture est un ingrédient indispensable de tout voyage.

Trip.com, première agence de voyages en ligne de Chine, a cité Taizhou parmi les meilleures destinations alimentaires émergentes en 2022. Outre les desserts gluants comme le gâteau de riz noir au sésame, le rouleau de gâteau de riz et le gâteau en forme de prune, et les fruits sucrés tels que la mandarine du canton de Yongquan, le pamplemousse du comté de Yuhuan et la fraise chinoise du comté de Xianju qui restaurent l'énergie des voyageurs à tout moment, la ville propose des mets frais de la montagne et de la mer qui satisferont même les gourmets les plus exigeants.

Au cours des dernières années, la cuisine de Taizhou a gagné en réputation et en popularité parmi les convives du pays et du monde entier grâce à ses saveurs locales uniques, fraîches et sucrées. Le premier restaurant chinois trois étoiles Michelin de Chine continentale provient de Taizhou, et le restaurant Xinrongji, qui compte 49 étoiles Michelin et 72 perles noires et diamants, est devenu l'établissement chinois le mieux noté. Sa renommée est telle qu'il est souvent difficile de trouver une table.

En outre, Taizhou est une station thermale unique et charmante. Grâce à la culture et aux paysages variés de la ville, les visiteurs peuvent profiter d'un séjour poétique, pittoresque, romantique et même éducatif qui combine un confort mental et physique avec des attractions passionnantes.

En plus d'offrir un avant-goût des magnifiques paysages locaux, de la délicieuse cuisine régionale et de la charmante culture, tout bon voyage en Chine doit aussi être alimenté par un élan de modernité. Taizhou est non seulement une des villes les plus dynamiques de Chine sur le plan de l'économie et de l'innovation, elle est aussi une destination touristique chinoise de premier rang et une ville civilisée nationale. Elle a été classée sept fois parmi les villes les plus heureuses de Chine.

Les voyageurs qui partiront pour une excursion en voiture sont vivement conseillés de passer par l'autoroute no 1 de Taizhou, actuellement en construction. Cette route magnifique d'une longueur totale de près de 270 kilomètres traverse six villes, comtés et districts, offrant une vue sur le paysage côtier naturel, les parcs insulaires, les villages champêtres et les sites culturels.

Abritant des montagnes et des mers, des vestiges culturels et des grappes industrielles, des sites historiques et modernes, Taizhou combine parfaitement la beauté pittoresque de la Chine avec le plaisir culinaire, le charme culturel et le développement économique du pays. Les voyageurs ne regretteront pas de visiter Taizhou, où leur attend un voyage de rêve en Chine.

