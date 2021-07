La vision de la Turquie de la mère patrie bleue sera racontée lors du sommet maritime

Le secteur maritime, qui joue le rôle le plus important dans le transport international depuis l'Antiquité, voit sa part augmenter parallèlement à l'accroissement du volume des échanges, notamment grâce à son approche écologiste. Entourée de mers sur trois côtés en raison de sa situation géographique, avec un total de 78 chantiers navals et 119 mille personnes formées dans 88 institutions, la Turquie s'attache chaque année à renforcer son identité de « pays maritime ».

Affirmant la construction de trois grands ports sur les trois mers de la Turquie, qui est entourée de mers sur trois côtés, pour souligner l'identité du « pays maritime », le ministre des transports et des infrastructures Adil Karaismailoğlu :

« En tant que ministère, nous agissons conformément aux intérêts de notre pays dans chaque investissement que nous réalisons dans le secteur afin de développer et de faire passer l'industrie maritime à un niveau bien supérieur. Le canal d'Istanbul est l'un des plus récents et des plus grands exemples de l'importance que nous accordons à nos mers et au secteur maritime. Nous serons le pays qui joue le rôle de meneur de jeu dans le commerce maritime mondial avec le canal d'Istanbul, qui est le mouvement stratégique de la Turquie avec son emplacement, sa fonction et ses zones d'influence. La domination des mers consiste à être une puissance logistique. Le canal d'Istanbul fera de la Turquie la base logistique de sa région ; et il fera de la mer de Marmara le centre de l'Eurasie. Afin de développer notre secteur maritime, qui a atteint un niveau significatif grâce aux investissements, aux soutiens et aux projets réalisés au cours des 19 dernières années, et de l'élever à un niveau supérieur, nous pouvons compter sur un esprit commun avec les représentants du secteur et considérons les problèmes du secteur comme les nôtres. Nous continuerons à travailler pour élever notre patrie bleue au rang qu'elle mérite, pour accroître la contribution de nos mers à l'économie du pays et pour développer le secteur. »

Thème principal : Patrie bleue

La force et le potentiel actuels de notre patrie bleue, les domaines qui promettent le plus grand potentiel de croissance future dans les industries maritimes et logistiques, les avantages que l'industrie tirera de cette croissance, seront le thème principal du sommet, qui débutera par les célébrations de la Journée maritime et du cabotage.

Le sommet, qui sera organisé pour contribuer au développement de l'échange d'informations mutuelles et des réseaux de relations des parties prenantes du secteur, conformément à la vision du ministère des transports et de l'infrastructure, vise à rassembler des milliers de participants locaux et étrangers sous un même toit avec des sessions, des tables rondes, des ateliers, des idéathons, des pratiques expérimentales, des contenus enrichis et des méthodologies.

Le mouvement stratégique de la Turquie « Canal Istanbul » sera évalué

Lors du sommet maritime turc, le mouvement stratégique de la Turquie, l'importance du canal d'Istanbul en termes de logistique mondiale et de secteur maritime, les nouveaux équilibres qu'il créera, son emplacement, sa fonction et ses zones d'influence seront évalués à la lumière des vastes connaissances des experts en la matière.

Lors de la séance d'ouverture de l'événement, qui débutera par les activités de célébration de la journée du cabotage, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale Kitack Lim et le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Adil Karaismailoğlu, prononcera un discours.

Déroulement du programme

Le sommet maritime turc, où le canal d'Istanbul, la patrie bleue et notre vision maritime seront abordés, se tiendra à Tersane Istanbul du 1er au 3 juillet ; dans le cadre de l'événement, en plus de deux sessions intitulées « Commerce maritime » et « Technologie maritime mondiale, tendances, forces motrices et défis » ; deux autres conférences, « Histoire des détroits turcs » avec le professeur Dr. İlber Ortaylı et « Une conversation de 'Barbare' » avec İskender Pala, auront lieu.

« Un devoir sacré... »

Soulignant que les opportunités de coopération entre les secteurs public et privé sont mobilisées au maximum afin d'avoir une voix dans chaque centimètre carré de la Patrie bleue, le ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoğlu : « Nous traversons un tournant historique où nous comprenons beaucoup mieux la valeur de notre Patrie bleue. En tant que nation maritime, il est devenu un devoir extrêmement sacré pour nous de montrer au monde notre domination sur les mers qui entourent nos trois côtés. »

