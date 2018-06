La vision de StorageCraft pour révolutionner les silos de stockage gagne de l'élan

« Pendant trop longtemps, les fournisseurs de gros ordinateurs centraux ont encouragé les acheteurs d'informatique à envisager leur infrastructure de données et de stockage en silos. Cela a créé des marchés protégés de plusieurs milliards de dollars qui n'accordent pas la priorité au client et ne font pas grand-chose pour l'aider, car ils sont submergés par la croissance des données et le besoin d'assurer la disponibilité constante de celles-ci », a déclaré Douglas Brockett, président de StorageCraft. « Ces jours sont comptés. Le marché se tourne désormais vers les fournisseurs qui innovent en fusionnant et unifiant l'ensemble de la pile de gestion et de protection du stockage en une seule infrastructure de données intégrée et auto-protectrice. Cette approche brise les barrières entre le stockage primaire, le stockage secondaire et le stockage sur le cloud et ouvre la voie à une solution efficace, rentable et d'une ampleur plus facile à gérer. Notre élan commercial confirme ce changement d'humeur du marché. »

StorageCraft a connu une croissance dans toutes les facettes de ses activités :

Le nombre de serveurs protégés par StorageCraft Cloud Services a augmenté de plus de 100 % en glissement annuel. Les entreprises achètent les solutions de StorageCraft pour assurer un accès ininterrompu aux données sensibles de l'entreprise. Ils y parviennent en déployant ShadowProtect ® de StorageCraft, la solution de sauvegarde de l'entreprise, qui offre des capacités de restauration instantanée et flexible. StorageCraft Cloud Services offrent alors un niveau de protection supplémentaire en permettant aux clients de répliquer leurs données dans le cloud. En cas de sinistre, les clients évitent les perturbations et les temps d'arrêt car ils peuvent récupérer instantanément n'importe quel nombre et type de machines dans le cloud et les faire fonctionner tandis qu'ils remettent en ligne leurs données sur leur site.

Les achats à répétition de la part des clients existants ont très nettement contribué au succès de l'entreprise, car 45 % des clients ayant acquis OneBlox de StorageCraft ont pu élargir leurs déploiements pour faire évoluer harmonieusement leur infrastructure de stockage de téraoctets (To) à pétaoctets (Po) sans chambouler leurs activités pour autant. OneBlox résout les problèmes de stockage délicats pour les environnements VMware, ainsi que les problèmes de gestion des données non structurées pour les PME et les autres entreprises.

OneBlox de StorageCraft a connu une augmentation de 400 % des ventes de distribution en glissement annuel. Une grande partie de cette croissance peut être attribuée au fait que l'entreprise tire parti de son équipe de vente et de ses partenaires de distribution, qui sont à même de satisfaire la demande latente en termes de stockage évolutif unifiant le stockage primaire et le secondaire.

Said Shridar Subramanian, vice-président de la gestion des produits et du marketing chez StorageCraft, a déclaré : « Nous prévoyons d'accélérer ces indicateurs de croissance au cours des prochains trimestres. À l'occasion du VMworld 2018, nous présenterons des solutions modernes et révolutionnaires basées sur nos perspectives de protection des données profondément intégrée, de stockage évolutif et d'une reprise basée sur le cloud ».

