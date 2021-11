LA VISITE OFFICIELLE DE L'ARABIE SAOUDITE EN FRANCE RENFORCE LES LIENS CULTURELS ENTRE LES DEUX ÉTATS

Le Prince Badr s'est exprimé à l'occasion de la Conférence générale de l'UNESCO sur les liens forts qui unissent le Royaume à l'institution culturelle internationale : " Nous soutenons l'UNESCO depuis sa création - à laquelle le Royaume a participé en tant que membre fondateur - et lui rendons hommage à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire. L'UNESCO et ses membres peuvent compter sur l'Arabie Saoudite pour œuvrer au rayonnement de la culture à travers le monde. »

La veille, l'UNESCO et la Commission royale pour AlUla avaient signé un accord destiné à préserver cette cité d'importance mondiale, lui permettant de devenir une destination touristique de premier plan pour la richesse de son patrimoine, de son milieu naturel, de son apport artistique et culturel exceptionnel. Cet accord s'appuie sur un partenariat déjà existant, dans le cadre duquel plus de 100 archéologues et experts français travaillent aujourd'hui sur le site.

La France et l'Arabie Saoudite entretiennent depuis longtemps des liens réguliers en ce qui concernent les échanges culturels. Il y a cinquante ans déjà, le roi Khalid avait contribué à la création de l'Institut du monde arabe à Paris. En 2018, SAR le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud avait effectué une visite officielle en France au cours de laquelle il avait échangé avec le président Emmanuel Macron. Un important accord culturel entre les deux pays avait été signé à l'issue de cette rencontre.

Le Royaume déploie un programme culturel dynamique et ambitieux. Plus de 100 événements, initiatives et engagements culturels sont prévus au cours des prochains mois, parmi lesquels : la première biennale d'art d'Arabie Saoudite - la Biennale d'Ad-Diriyah - et le premier grand festival international du film - le Festival international du film de la mer Rouge - qui proposera notamment de découvrir quelques classiques du 7ème art français (comme « Pierrot le Fou », de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo).

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1687527/saudi_moc.jpg

SOURCE Saudi Arabia Ministry of Culture