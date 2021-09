La voie vers le meilleur LCOE (IV)

Les résultats de l'étude montrent que la nouvelle génération de modules de 210 mm (G12) et de 182 mm (M10) est plus performante que les modules conventionnels de 166 mm (M6) en termes de CAPEX et de LCOE, G12 étant plus performant que M10, et M10 plus performant que M6. Le CAPEX des modules Vertex G12 670W est inférieur de 4,2 % à celui des modules M10 540W, et le LCOE est inférieur de 4,1 % à ce dernier. Le LCOE du Vertex G12 670W est inférieur de 4,5 % à celui des modules M10 585W, et jusqu'à 7,4 % à celui des modules M6 455W.

Résultats :

1. Les modules Vertex G12 présentent les meilleurs CAPEX et LCOE. Par rapport aux modules M10, les modules G12 600W et 670W sont particulièrement performants, réduisant le CAPEX de 1,5-2 €c/Wp et le LCOE de 3-4,5 %. Par rapport aux modules M6, le LCOE pourrait être réduit de 6,5 à 7,4 %.

2. Grâce aux économies réalisées sur les coûts des systèmes de montage à inclinaison fixe G12 600W et 670W permettent de réaliser des économies d'environ 0,5~1€c/Wp ou 11 % par rapport à la série M10.

3. Grâce à la conception innovante de la basse tension et de la haute puissance, les modules 210mm 550W, 600W et 670W permettent de réaliser des économies sur les coûts des systèmes électriques, qui s'élèvent à environ 14,1~21,4 % par rapport à la série M6.

4. La réduction des coûts de transport explique les performances supérieures des modules G12 600W et 670W. Dans un même conteneur de 40 pieds (12,192 m), la puissance des modules G12 600W et 670W chargeables peut être augmentée d'environ 12 %.

À l'ère de la parité des réseaux, les modules avancés de la série Vertex 210 mm présentent un avantage important en termes de coût actualisé de l'énergie (LCOE).

Site d'évaluation : Allemagne

Méthode d'installation : Inclinaison fixe (paysage)

Onduleur : onduleur à chaîne

Puissance du module [W] 455 540 550 590 605 665 Type de cellule M6 M10 G12 M10 G12 G12 Taille du module [mm] 2102 x 1040 2256 x 1133 2384 x 1096 2411 x 1134 2172 x 1303 2384 x 1303













Onduleur SUN2000-215KTL-H0 / SUN2000-215KTL-H3 Modules/Chaîne 28 28 37 26 34 31 Chaînes/Onduleur 19 16 12 16 12 12 Puissance de la chaîne [kW] 12,74 15,12 20,35 15,34 20,57 20,62













Ratio CC/CA 1,14 1,13 1,15 1,14 1,15 1,15 Pas [m] 6,03 6,56 6,35 6,56 7,53 7,53 Inclinaison [°] 20° Angle d'ombrage [°] 35° GCR 54,8 %













Capacité CC [kW] 9 924 9 919 10 012 10 063 10 120 10 143 Capacité CA [kW] 8 815 Numéros de module 21 812 18 368 18 204 17 056 16 728 15 252 Numéros d'onduleur 41

















Figure IV : Paramètres d'évaluation

Pour plus d'informations, veuillez contacter les représentants commerciaux locaux de Trina Solar. Ou envoyez un e-mail à : [email protected]

SOURCE Trina Solar Co., Ltd