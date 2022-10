La voix de l'ICCPP au GTNF : L'innovation technologique et la transformation numérique gouvernent l'avenir de l'industrie du vapotage

SHENZHEN, Chine, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 septembre 2022, le Forum mondial sur le tabac et la nicotine 2022 (GTNF), qui s'est déroulé sur trois jours et avait pour thème « ACCÉDER À L'INNOVATION », s'est tenu avec succès à l'hôtel Four Seasons de Washington DC, aux États-Unis.

9.29 ICCPP Group at GTNF Panel Products: Innovating for Tomorrow

Le groupe ICCPP, une société de référence mondiale dans l'atomisation électronique, a été invité à participer pour la première fois cette année. En tant que représentant de l'industrie, le groupe a partagé sur scène une série de résultats de ses recherches dans l'innovation de produits, la technologie des noyaux céramiques, les matériaux biodégradables, etc.

Le GTNF, fondé en 2008 à Rio de Janeiro, au Brésil, s'est toujours engagé à ouvrir le dialogue et à favoriser les échanges de points de vue entre les entreprises, les investisseurs, les scientifiques, les organismes de réglementation, les professionnels, etc., afin de promouvoir la transformation et le développement de l'industrie mondiale du tabac.

L'ICCPP : une recherche cinq-en-un pour réaliser une percée technologique dans le domaine des noyaux céramiques

Lors du débat ayant pour thème « Produits : innover pour demain » qui a eu lieu à 14h15 le dernier jour, le représentant du groupe ICCPP a partagé la présentation de leur technologie axée autour de quatre directions pour atteindre l'innovation de produit et de technologie, le développement durable et la responsabilité sociale de l'entreprise. L'introduction du Gene Tree, le premier noyau céramique nano-microcristallin sans poudre au monde, a attiré l'attention du public. L'ICCPP a souligné que la technologie du noyau céramique sera l'orientation principale de l'industrie de l'atomisation électronique à l'avenir, et ses percées techniques seront principalement réalisées dans cinq dimensions :

1) La réduction des risques et une expérience de vapotage plus rassurante. Pas de métaux lourds ni d'aldéhydes rares.

2) Une excellente stabilité. Profiter des avantages des produits à grande échelle et d'une bonne stabilité du processus.

3) La conception de pores multicouches et de films multicouches. Pas de dégradation du goût, pas de crachat d'e-liquide.

4) Une technologie sans poudre. Pas de poudre, pas de résidus.

5) Un procédé innovant de collage au niveau atomique pour une durée de vie allongée.

L'ICCPP a souligné, avec l'expansion du marché des cigarettes électroniques, que l'industrie mondiale du tabac était passée d'un marché traditionnel et unique à un marché « tabac traditionnel + tabac nouveau », en particulier dans les pays développés. Pour y faire face, les entreprises doivent développer leur compétitivité de base grâce à « l'innovation ». L'ICCPP, praticien de longue date de l'innovation scientifique et technologique, s'engage à mettre en place un système matriciel de produits multi-catégories. Comptant sur quatre grands instituts de recherche et l'Everest Laboratory haut de gamme, l'ICCPP est fortement disposé envers l'équipement d'atomisation, les atomiseurs, les HNB et d'autres catégories.

L'ICCPP : la transformation numérique améliore les pratiques ESG et favorise le développement de l'industrie de haute qualité

Sur la scène, l'ICCPP a également partagé sa stratégie de « transformation numérique » et l'innovation numérique globale, y compris la R&D numérique, la fabrication numérique, l'exportation numérique et le marketing numérique. L'ICCPP met en place un bureau à faible émission de carbone pour économiser le papier, évite la production inefficace et trop compliquée d'échantillons et réalise une R&D et une livraison rapides afin d'apporter plus de valeur aux consommateurs mondiaux et de guider le développement de haute qualité de l'industrie.

Avec la conviction que « l'innovation change l'avenir », l'ICCPP appelle l'industrie à approfondir l'innovation et l'application de l'atomisation électronique et à améliorer continuellement l'expérience utilisateur mondiale ! Dans le même temps, l'ICCPP espère valoriser le domaine pionnier, intégrer le développement de l'industrie avec le concept d'ouverture et de partage, construire un écosystème industriel et se consacrer conjointement à l'innovation et au changement de l'industrie du tabac.

