La Votación Anticipada Ya Está En Marcha En Todo Texas Antes De La Elección Primaria Del 3 De Marzo

La Secretaria Jane Nelson anima a los votantes a usar información oficial a medida que se acerca el Día de la Elección

AUSTIN, Texas, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras continúa la votación anticipada en todo Texas para la elección primaria del 3 de marzo, la Secretaria de Estado Jane Nelson proporcionó hoy una actualización sobre la participación de los votantes y animó a los tejanos a confiar en información electoral oficial a medida que se acerca el Día de la Elección.

La votación anticipada comenzó el 17 de febrero y se llevará a cabo hasta el viernes 27 de febrero. Más de un millón de tejanos emitieron su voto durante la primera semana de votación anticipada.

"Los tejanos ya están haciendo oír su voz en la elección primaria de este año," señaló la Secretaria Nelson. "Ya sea que haya votado o planee votar el 3 de marzo, revisar información electoral oficial antes de acudir a las urnas le ayuda a estar preparado y a tener una experiencia de votación fluida."

El Día de la Elección es el martes 3 de marzo. En todo el estado, los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los votantes pueden confirmar su estatus de registro, localizar su centro de votación y revisar los requisitos de identificación visitando VoteTexas.gov o comunicándose con la oficina electoral de su condado.

Al llegar a un centro de votación, se les preguntará a los votantes en cuál primaria desean participar.

Se requiere una identificación con fotografía para votar en persona. Información sobre las formas de identificación aceptables y las opciones para los votantes que no posean y no puedan obtener razonablemente una de las formas aprobadas está disponible en VoteTexas.gov.

La ley de Texas prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación inalámbrica dentro del área de votación. Los votantes pueden llevar notas escritas o boletas de muestra impresas para su referencia.

La Secretaria Nelson enfatizó que los votantes deben confiar en fuentes oficiales y confiables, y no en información informal o incompleta.

"A medida que se acerca el Día de la Elección, la mejor manera de prepararse es consultando fuentes oficiales y confiables," dijo Nelson. "Visite VoteTexas.gov para encontrar su centro de votación, revisar los requisitos y asegurarse de estar listo para emitir su voto con confianza."

Para obtener más información sobre la votación anticipada, la votación el Día de la Elección o las fechas clave, se invita a los votantes a visitar VoteTexas.gov o llamar al 1-800-252-VOTE para recibir asistencia oficial.

