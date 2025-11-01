LA WOMEN'S TENNIS ASSOCIATION CÉLÈBRE LE STYLE ET LA CULTURE MONDIALE AVEC LES PORTRAITS EMBLÉMATIQUES DE LA FINALE 2025 DE LA WTA

Vous trouverez les images téléchargeables en haute résolution sur ICI

(Crédit photo Yumna Al-Arashi/WTA)

RIYADH, Arabie Saoudite, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- A l'approche des WTA Finals Riyadh présentés par PIF, les plus grandes stars du tennis féminin soulignent comment le sport et le style continuent d'alimenter la croissance mondiale et l'attrait culturel du jeu - en adoptant des looks de créateurs pour les portraits officiels des joueuses des WTA Finals publiés aujourd'hui par la WTA (Women's Tennis Association).

The elite eight singles players at the WTA Finals. From left to right: Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Madison Keys, Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff The Top 8 doubles teams pose with the WTA Finals Martina Navratilova Trophy. From left to right: Hsieh Su-Wei & Jelena Ostapenko, Mirra Andreeva & Diana Shnaider, Timea Babos & Luisa Stefani, Jasmine Paolini & Sara Errani, Elise Mertens & Veronika Kudermetova, Taylor Townsend & Katerina Siniakova, Gabriela Dabrowski & Erin Routliffe, Demi Schuurs & Asia Muhammad

Dans l'esprit pionnier de la WTA, les portraits de cette année célèbrent le pouvoir et l'individualité des superstars qui façonnent non seulement le sport, mais aussi la culture. Les joueuses portaient des tenues de créateurs internationaux, dont Coco Gauff en Miu Miu, Jasmine Paolini en Brunello Cucinelli, Aryna Sabalenka en Alberta Ferretti, Iga Swiatek en Lurline (une marque saoudienne fondée par les sœurs Sarah et Siham Albinali), Taylor Townsend en Hervé Léger, Luisa Stefani en Altuzarra, et bien d'autres encore (tous les détails sur les tenues des joueuses sont disponibles sur ICI ).

"C'était agréable de voir tout le monde habillé à la mode et dans des styles différents, et c'est toujours amusant de se mettre sur son trente-et-un", a déclaré Gauff, la championne en titre des finales WTA en simple. "Nous passons toute l'année, tournoi après tournoi, en survêtement et en tenue d'entraînement. C'était l'occasion de mettre en avant nos personnalités et notre style, et d'être présentés sous un jour différent dans leur ensemble".

Cette année, les portraits officiels ont été réalisés par l'artiste yéménite-égyptienne-américaine primée Yumna Al-Arashi à Bab Al-Saad, un lieu de retraite culturelle situé dans le quartier historique de Diriyah. SJS Studios (NYC) a supervisé la direction créative et le stylisme.

Chaque portrait présente les huit meilleurs joueurs de simple et les meilleures équipes de double du monde :

En simple : Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Elena Rybakina

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Elena Rybakina Doubles : Sara Errani & Jasmine Paolini, Taylor Townsend & Katerina Siniakova, Gabriela Dabrowski & Erin Routliffe, Elise Mertens & Veronika Kudermetova, Diana Shnaider & Mirra Andreeva, Su-Wei Hsieh & Jelena Ostapenko, Timea Babos & Luisa Stefani, Asia Muhammad & Demi Schuurs

Au cours des huit prochains jours, les joueuses se disputeront un prix record de 15,5 millions de dollars. Une championne invaincue en simple gagnera un montant sans précédent de 5,235 millions de dollars, le prix le plus important de l'histoire du sport féminin.

Le vainqueur du simple remportera le trophée Billie Jean King et le trophée Martina Navratilova sera remis à l'équipe de double triomphante.

La compétition débutera le samedi 1er novembre au King Saud University Sports Arena et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de novembre. 8.

ACTIFS

Portraits ICI

Détails sur le designer et le styliste ICI

CONTACT PRESSE

[email protected]

À PROPOS DE LA WTA

La WTA est l'organisme qui a changé la donne pour le sport féminin.

Fondée en 1973 par la visionnaire Billie Jean King, la WTA a été créée pour assurer l'égalité des chances des femmes dans le tennis, et nous n'avons jamais cessé de repousser les limites. Aujourd'hui, nous sommes le moteur du sport professionnel féminin, nous unissons les athlètes dans une compétition sans peur et nous rassemblons les gens autour de l'amour du tennis.

Le Hologic WTA Tour partage l'émotion de chaque service, rallye et point de match avec un public de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Les joueurs s'affrontent pour gagner des points au classement PIF WTA dans des tournois sur six continents avant que la saison n'atteigne son apogée lors des finales WTA, où les meilleures stars du simple et du double s'affrontent pour être couronnées championnes de fin d'année.

Nos ambitions vont bien au-delà du tribunal. Nous sommes les champions de nos 1 600 athlètes incroyables et les moteurs du changement grâce à la défense et à l'action en faveur de la santé et de l'autonomisation des femmes dans le monde entier.

Rallier le monde : wtatennis.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2809773/WTA_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810337/WTA_Finals_Singles_KV.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810338/WTA_Finals_Doubles_with_Trophy_KV.jpg