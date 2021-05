La XR Association et Ecorys publient une étude approfondie sur l'état et l'avenir de la technologie XR en Europe

WASHINGTON, 15 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la XR Association (XRA) – l'association professionnelle représentant le vaste écosystème qui alimente les industries de réalité virtuelle, augmentée et mixte (collectivement, XR) – et Ecorys – une importante société européenne de recherche économique – ont publié une nouvelle étude décrivant l'état de l'industrie européenne de la XR. S'appuyant sur une analyse originale de 2017, l'étude XR and its Potential for Europe évalue les moteurs de l'adoption de la technologie XR en Europe et envisage un avenir prometteur pour la technologie immersive dans une économie numérique européenne.

« Nous sommes honorés de nous associer à Ecorys pour continuer à attirer l'attention sur l'avenir prometteur – et le présent percutant – de la technologie XR en Europe », a déclaré Liz Hyman, PDG de XRA. « Comme aux États-Unis, XR en Europe révolutionne la façon dont nous nous entraînons, comment nous apprenons, créons, jouons et, surtout, comment nous nous mettons en relation les uns avec les autres. Dans un monde de plus en plus numérique, XR devient un impératif commercial. »

À la suite d'une pandémie mondiale qui a accéléré la transformation numérique du travail, et conformément à l'accent mis par la Commission européenne sur « une Europe adaptée à l'ère numérique », l'étude révèle que la technologie XR est sur le point d'ajouter 20 à 40 milliards d'euros à l'économie européenne et de créer directement des emplois pour quelque 440 000 à 860 000 personnes d'ici 2025.

« Le potentiel de la technologie XR pour stimuler la reprise économique, la croissance et la transformation est stupéfiant », a déclaré Alexandros Vigkos, consultant senior en économie numérique chez Ecorys. « Nos résultats de 2021 soulignent l'importance d'harmoniser notre paysage réglementaire et nos programmes de formation professionnelle pour aider la technologie à réaliser son potentiel pour l'Europe. »

Les conclusions importantes de l'étude incluent les points suivants :

Plus de 93 % des entreprises XR interrogées en Europe prévoient une croissance de leurs ventes au cours des trois prochaines années, et les deux tiers s'attendent à ce que leurs revenus soient multipliés par deux.

prévoient une croissance de leurs ventes au cours des trois prochaines années, et les deux tiers s'attendent à ce que leurs revenus soient multipliés par deux. On estime que la technologie XR créera directement ou indirectement de 1,2 à 2,4 millions de nouveaux emplois en Europe d'ici 2025.

d'ici 2025. En outre, 94,8 % des entreprises sondées prévoient une croissance modérée à exponentielle au cours des trois prochaines années.

La technologie XR utilisée par les entreprises devrait surpasser les utilisations commerciales de la technologie, compte tenu de ses avantages avérés dans des domaines tels que les processus de fabrication, le développement de produits, le travail collaboratif, la relation client et les activités horizontales.

Pour en savoir plus sur l'étude XR and its Potential for Europe, consultez le site https://xra.org/research/xr-and-its-potential-for-europe/.

À PROPOS DE LA XR ASSOCIATION

La XR Association favorise la croissance mondiale dynamique de l'industrie XR, qui comprend la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte et la technologie immersive future. La XRA ouvre la voie au développement et à l'adoption responsables de la XR en réunissant les intervenants, en élaborant des recherches et des pratiques exemplaires, et en défendant les intérêts de ses membres et de l'ensemble de l'industrie de la XR.

Fondée par Google, HTC Vive, Microsoft, Oculus de Facebook et Sony Interactive Entertainment, la XR Association représente le vaste écosystème de l'industrie XR, notamment les fabricants de casques, les plateformes technologiques, les entreprises de composants et périphériques, les entreprises d'infrastructures Internet, les fournisseurs de solutions d'entreprise et les utilisateurs finaux des entreprises.

