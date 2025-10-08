La Z1 de Makera fait ses débuts à l'IFA 2025, remporte le prix de l'innovation et se prépare à un lancement mondial

Entry-Level CNC. Pro-Level Power.

BERLIN, 8 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Cette année, lors de l'IFA 2025, Makera a présenté au monde entier la machine CNC de bureau Makera Z1, sa dernière innovation conçue pour rendre la CNC de qualité professionnelle accessible aux créateurs de tous les jours. L'événement a marqué la première présentation publique de la Z1, et la réaction a dépassé les attentes : des démonstrations attirant les foules, l'intérêt de la presse internationale et, surtout, la reconnaissance par un prix de l'innovation IFA 2025 dans la catégorie « Meilleure création de contenu ».

Première révélation : un nouveau chapitre dans la CNC de bureau

L'IFA était l'occasion idéale pour présenter la Z1. Entourés d'innovateurs internationaux, nous avons démontré comment la Z1 alliait un design compact à une précision de 0,02 mm, un usinage à 4 axes, une gravure au laser et un étalonnage automatique en un seul clic, le tout à un prix d'entrée de gamme. Le slogan « Entry-Level CNC, Pro-Level Power » a trouvé un écho important auprès des visiteurs qui attendaient depuis longtemps une machine CNC à la fois abordable et fiable.

Le stand de combat de tanks radiocommandés a attiré les foules. Les visiteurs ont piloté des véhicules télécommandés fabriqués par CNC dans le cadre de matchs en direct, découvrant ainsi que la fabrication de pointe peut aussi être ludique et accessible.

Reconnaissance : prix de l'innovation IFA 2025

Remporter le prix de l'innovation de l'IFA est une étape importante, non seulement pour la Z1, mais aussi pour notre mission. Les juges ont fait l'éloge de la Z1 pour « avoir redéfini l'accessibilité sans sacrifier les performances » — une validation de notre approche du design modulaire, du logiciel centré sur l'utilisateur et de la fiabilité dans le monde réel.

Prochaines étapes : livestream sur YouTube et lancement sur Kickstarter

Le lancement à l'IFA n'était qu'un début. Le 29 septembre 2025, à 19 heures EDT, Makera organisera un livestream mondial sur YouTube, au cours duquel nous dévoilerons officiellement la Z1 à la communauté en ligne pour la première fois. Au cours de l'événement, nous partagerons des informations détaillées sur le produit et dévoilerons notre plan de lancement sur Kickstarter .

À la suite au succès des campagnes Kickstarter Carvera (~1,75 million de dollars) et Carvera Air (~3,5 millions de dollars), la Z1 représente la prochaine étape dans notre mission visant à démocratiser les outils de fabrication — afin d'aider plus de créateurs, d'éducateurs et d'innovateurs à donner vie à leurs idées sans compromis.

