La zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu crée un fonds industriel de 60 milliards de renminbis et invite les investisseurs institutionnels professionnels à y participer

Plus précisément, en 2022, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu prévoit d'investir au moins 18 milliards de renminbis, d'orienter la participation en fonction du capital social et de mettre en place un fonds d'investissement industriel de 60 milliards de renminbis minimum, dont 40 % seront consacrés au secteur de l'information électronique, 20 % à la bio-ingénierie et à l'industrie pharmaceutique, 20 % à la nouvelle industrie économique et 20 % à d'autres secteurs, tels que celui des services modernes et celui de l'avenir, en se concentrant principalement sur les projets de technologie de pointe et de fabrication avancée.

Le fonds Angel Mother sera notamment créé, avec un investissement initial de 1,5 milliard de renminbis, et les investisseurs institutionnels initiaux de premier plan ainsi que les investisseurs institutionnels entrepreneurs sont invités à créer ensemble le compartiment Angel ; le groupe de fonds d'investissement par business angels de plus de 3 milliards de renminbis serait ainsi établi, avec pour objectif principal d'aider les meilleures start-ups technologiques et de soutenir les scientifiques et les entrepreneurs dans la commercialisation et l'industrialisation des résultats de l'innovation scientifique et technologique.

Au cours des cinq prochaines années, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu prévoit de mettre en place des fonds industriels d'un montant total de 300 milliards de renminbis par le biais de financements gouvernementaux et de capitaux sociaux, dont le fonds Angel Mother d'une valeur de 10 milliards de renminbis. Cela permettrait de personnaliser le système complet des services d'investissement et de financement, de l'investissement par business angels à la recherche de financement en bourse pour favoriser la croissance des entreprises.

Par ailleurs, en ce qui concerne la formation et le développement des talents, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu adoptera également des politiques de soutien spéciales pour les talents de premier ordre et mettra en place des fonds spéciaux d'une valeur de 2 milliards de renminbis pour présenter activement les talents de pointe indispensables à l'innovation scientifique et technologique et à l'innovation industrielle. Deux types de talents seront récompensés par un maximum de 20 millions de renminbis lors de leur sélection, à savoir une subvention de 5 millions de renminbis par an pendant un maximum de 3 ans, et une allocation de déménagement de maximum 5 millions de renminbis ou un logement adapté à leur domaine d'expertise. En outre, les meilleures équipes de talents dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique seront soutenues pour la recherche et le développement de projets et la concrétisation de projets chez la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu. Elles bénéficieront également d'un financement de maximum 100 millions de renminbis après examen.

En tant que première zone nationale de démonstration de l'innovation autonome et que parc pilote de haute technologie de première classe dans l'ouest de la Chine, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu conserve sa place dans la première matrice parmi 169 zones nationales de haute technologie en ce qui concerne la puissance globale ; le degré de regroupement des entreprises est le meilleur de la région et le nombre total de talents a dépassé les 700 000.

