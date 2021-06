La zone de haute technologie de Chengdu investira 30 milliards de yuans en cinq ans et invite les talents du monde à s'y rendre

Le 15 juin, la zone de haute technologie de Chengdu a tenu une conférence de presse pour le premier lot de projets dans le cadre de l'événement « Minshan Action » et le deuxième lot de listes de demandes, publiant les six premiers projets, dont : Chengdu Minshan Hydrogen Energy and Carbon Neutralization Technology Research Institute, Chengdu Minshan Integrated Positioning and Navigation Timing Technology Research Institute, Chengdu Minshan Power Semiconductor Technology Research Institute, Chengdu Minshan Microelectronics Advanced Enclosure Technology Research Institute, Chengdu Minshan Cell Engineering Technology Research Institute et Chengdu Minshan West China Medical Surgery Robotics Research Institute. Un total d'environ 450 millions de yuans a été soulevé. Le projet le plus cher s'élève à 100 millions de yuans.

En janvier dernier, la zone de haute technologie de Chengdu a officiellement lancé « Minshan Action » pour les principales institutions de recherche et développement (nouvelles institutions de recherche et développement), indiquant clairement qu'elle investira 30 milliards de yuans pour construire 50 nouvelles institutions de R&D au cours des cinq prochaines années.

Le responsable de la zone de haute technologie de Chengdu a déclaré que, par le biais de « Minshan Action », il veut une zone de classe mondiale et être leader au niveau national. Il invite les talents du monde sous la forme d'un mécanisme de concurrence ouverte.

Situés au nord de la province du Sichuan, les Monts Min s'étendent sur environ 500 km, avec de hauts plateaux et des pics. L'événement « Minshan Action » de la zone de haute technologie de Chengdu vient de déclarer la détermination de l'innovation scientifique et technologique basée sur la « base » pour atteindre le « sommet ».

Le nombre d'entreprises siégeant au conseil de l'innovation scientifique et technologique est également considéré comme l'un des indicateurs importants de la force d'innovation scientifique et technologique de la région. Depuis cette année, des entreprises de la zone de haute technologie de Chengdu, telles que Olymvax Biopharmaceuticals Inc, GIMI et Zongheng Stock, ont successivement été admises au conseil de l'innovation scientifique et technologique. Jusqu'à présent, 45 entreprises ont été répertoriées et ont passé des examens dans la zone de haute technologie de Chengdu. Cinq de ces entreprises sont au conseil d'innovation scientifique et technologique.

L'implantation et le développement continus de l'équipe et des entreprises d'innovation scientifique et technologique reposent sur les efforts de la zone de haute technologie de Chengdu pour optimiser en permanence l'environnement de l'innovation et de l'esprit d'entreprise et pour améliorer constamment le mécanisme de croissance et de culture des entreprises d'innovation scientifique et technologique, ainsi que la chaîne de services complète des entreprises. La zone de haute technologie de Chengdu a successivement publié des politiques sur l'innovation scientifique et technologique et sur les services industriels afin de fournir des services professionnels et raffinés pour le développement des entreprises, d'accélérer la construction d'un berceau écologique pour les entreprises scientifiques et technologiques, et de former progressivement un modèle de développement en échelon selon lequel « les grandes entreprises représentent la majorité et les petites entreprises se multiplient ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1537742/5dfeebdf78359c6c681a0a552c22448.jpg

