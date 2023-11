La zone d'exposition de Lin-gang devient le catalyseur de la coopération internationale à la CIIE

SHANGHAI, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La sixième Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) s'est achevée le 10 novembre à Shanghai après six jours bien remplis et fructueux. Pour la première fois, la région de Lin-gang a assumé un nouveau rôle en tant que partenaire de recrutement d'exposants du Hall de l'industrie intelligente et des technologies de l'information (Hall 3) de la plus grande foire commerciale annuelle d'importation de Chine.

Scene of the signing ceremony The signing ceremony between Lingang Group and UCCTC

La zone d'exposition de Lin-gang, d'une superficie de de 2 700 mètres carrés a été organisée conjointement par le comité administratif de la zone spéciale de Lin-gang de la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai) (« zone spéciale de Lin-gang ») et par Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co, Ltd (« Lingang Group »).

Près de 100 entreprises étrangères, dont la plupart opèrent dans des parcs gérés par le groupe Lingang, ont présenté de nouvelles technologies, de nouveaux formats commerciaux et de nouveaux modèles d'entreprise.

La zone d'exposition de Lin-gang est la première zone d'exposition complète permettant aux entreprises de participer à la CIIE par le biais de groupements industriels. Elle a accueilli 1 078 délégations de visiteurs et organisé plus de 100 événements. Plus de 6 000 personnes ont tenu divers types de discussions commerciales et d'investissement dans cette zone. Le 10 novembre, plus de 100 accords avaient été conclus dans cette zone. Yuan Guohua, président du groupe Lingang, a déclaré : « Nous croyons en l'ouverture et en l'innovation. Nous avons mis en place des plateformes permettant aux entreprises de prospérer. »

De nouveaux partenaires élargissent l'écosystème industriel de Lingang

Le jour de l'ouverture, le 5 novembre, de nombreux exposants de la zone ont signé des accords de coopération stratégique avec le groupe Lingang, notamment Energy Singularity, Schneider Electric, TENWAYS et Newsight Imaging, dans les domaines de l'énergie de fusion, de la gestion et de l'automatisation de l'efficacité énergétique à l'échelle mondiale, des vélos électriques, des capteurs d'images et de nombreuses autres industries.

La zone spéciale de Lin-gang a attiré des entreprises de diverses chaînes industrielles grâce à son bon environnement commercial, à son écosystème industriel complet et aux services de cycle de vie complets qu'elle offre à ses investisseurs. Le 6 novembre, le fournisseur de solutions de chauffage et de climatisation Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, leader mondial, a signé un accord d'investissement dans le parc Lingang Fengxian et envisage d'y installer son siège régional. Son arrivée permettra de développer davantage le pôle industriel vert à faible émission de carbone et à économie d'énergie de la zone spéciale de Lin-gang et de construire un parc industriel de technologies vertes de nouvelle génération.

« Au cours des cinq prochaines années, le marché chinois du chauffage et de la climatisation atteindra une taille de mille milliards de yuans. Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning s'engage à accroître ses investissements en Chine afin de fournir de meilleurs produits, solutions et services à ses clients », a déclaré Guan Yu, vice-président et directeur général de Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning pour la Chine.

Pendant l'exposition, de nombreux exposants ont également signé des accords pour participer à la septième CIIE, notamment Lenze, Sebia, Mitsui Sumitomo Insurance Group, Voith et Cummings.

Une nouvelle étape crée de nouvelles opportunités de croissance

En tant que vétéran de l'industrie chinoise de l'automatisation de l'ingénierie mécanique, la société allemande Lenze a participé pour la première fois à la CIIE par le biais de la zone d'exposition de Lin-gang. Dès ses débuts, l'entreprise a reçu des commandes d'une valeur de 20 millions de yuans et a été approchée par de nombreux partenaires en vue d'une coopération stratégique.

« Une Chine confiante a maintenu sa politique d'ouverture, ce qui incite les entreprises étrangères à investir davantage dans le pays. Au cours de cette CIIE, nous avons reçu de nombreuses demandes de projets de modernisation de la part de villes chinoises de rang inférieur. Tout cela grâce à la scène d'exposition exceptionnelle offerte par la zone d'exposition de Lin-gang », a déclaré Xie Weidong, président de Lenze pour l'Asie de l'Est.

AXA Tianping P&C Insurance Co. Ltd, qui a également participé pour la première fois à la CIIE dans la zone d'exposition de Lin-gang, a signé le premier contrat d'assurance facultative internationale du marché international de la réassurance de la Chine. Il s'agit d'une étape importante dans le processus d'ouverture réciproque du secteur chinois de la réassurance.

Le développement durable est un autre sujet brûlant de la CIIE. Le groupe Lingang, le U.S.-China Cleantech Center (UCCTC) et le Shanghai Foreign Investment Development Board ont organisé conjointement le Shanghai North American Clean Technology and Carbon Neutrality Cooperation Summit (Sommet nord-américain de coopération en matière de technologies propres et de neutralité carbone). En marge de cet événement, 16 entreprises américaines de premier plan ont tenu des réunions d'affaires avec 67 entreprises chinoises de ce secteur. Elles sont parvenues à plus de 30 intentions de coopération. Le groupe Lingang a signé un accord de coopération avec l'UCCTC afin d'ouvrir un nouveau chapitre de la collaboration entre la Chine et les États-Unis dans le domaine de la recherche et du développement des technologies propres.

La coopération internationale améliore les capacités de service de Lin-gang

En tant que fournisseur de services de parc, le groupe Lingang a toujours considéré le service de haute qualité comme sa compétence principale. Il a mis en place un système holistique pour soutenir les innovations technologiques, numériques, écologiques, de service, financières et d'outre-mer, qui couvrira tous les aspects et éléments du cycle de vie d'une entreprise.

À l'occasion de cette CIIE, le groupe Lingang s'est associé à son parc jumeau, le Cyberport de Hong Kong, pour lancer le programme d'accélération industrielle Shanghai Lingang Group - Hong Kong Cyberport. Il s'agit d'une plateforme destinée à accélérer la croissance des entreprises des deux parcs par l'incubation de start-up, l'échange de technologies, la coopération internationale et l'introduction de talents. Le groupe Lingang a également mis en place un groupe de travail commun avec la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque des communications et la Kasikornbank afin d'explorer des services financiers transfrontaliers innovants.

En collaboration avec HSBC, le groupe Lingang a organisé la table ronde sur les opportunités de croissance dans l'innovation financière de la chaîne d'approvisionnement afin de trouver de nouveaux scénarios d'application pour les services financiers de la chaîne d'approvisionnement.

La nouvelle ligne de train de marchandises Shanghai-Kunming Lancang-Mekong Express relie la gare de Luchaogang de Lin-gang à Vientiane, la capitale du Laos, où elle est également connectée au réseau ferroviaire thaïlandais. Elle a créé de nouvelles opportunités pour renforcer la coopération internationale. Pendant la CIIE, le Forum international des services de la chaîne d'approvisionnement de l'ANASE s'est tenu dans la zone d'exposition de Lin-gang. Plus de 100 invités d'entreprises et d'organisations chinoises et étrangères, telles que les chambres de commerce thaïlandaise et vietnamienne en Chine, y ont participé pour discuter des moyens de tirer parti des possibilités offertes par cette nouvelle voie de transport.

Sakarn Saensopa, consul commercial du consulat général royal de Thaïlande à Shanghai, a déclaré : « Le chemin de fer Chine/Kunming - Laos/Vientiane est un pont de coopération internationale. Nous accélérons la construction d'une nouvelle voie ferrée pour relier notre port de Laem Chabang à la voie ferrée Chine-Laos. Cela contribuera à créer une nouvelle voie de transport ferroviaire pour stimuler une collaboration économique plus étroite entre la Chine et la Thaïlande. »

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443422

Légende : Image de la cérémonie de signature

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443427

Légende : La cérémonie de signature entre le groupe Lingang et UCCTC

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2284370/1_signing_ceremony.jpg