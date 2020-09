La zone « Hi-tech » de Chengdu attire des influenceurs du monde entier pour une « Trendy Idea • Mountain Community » dans la ville-parc

Il semblerait que le Parc d'Innovations de Qilong se trouvera sur le lieu de construction initial de la Zone de démonstration pour le développement de la coopération Chine-Japon et l'une des six communautés industrielles fonctionnelles de la Nouvelle Zone Économique de Chengdu. Dans le futur, l'accent sera mis sur le développement de jeux d'animations, des services d'informations, du design créatif, du commerce et financement culturel et aspirera à créer un centre d'innovation et de créativité commun à la Chine et au Japon.

Depuis le mois d'avril de cette année et selon les concepts de construction d'une ville-parc, TOD, EOD, etc., la zone « Hi-tech » de Chengdu a été créée dans le but de rassembler des designs urbains aux standards internationaux, avec une vision mondiale et les caractéristiques de Chengdu auprès d'excellentes entreprises de design locales et à l'étranger. L'objectif étant de renforcer la gestion et le contrôle du style urbain, d'améliorer le rendement de l'utilisation des ressources foncières, de guider le développement industriel, et de donner davantage d'intérêt au planning et à la coordination globale et de créer un espace urbain de qualité avec les caractéristiques de Chengdu.

La création de la Communauté de Qilong va encore renforcer l'influence internationale de Chengdu et aider à construire une ville-parc témoin qui incarne réellement le nouveau concept de développement.

SOURCE Chengdu Hi-tech Zone