La zone high-tech de Chengdu envoie des invitations au monde entier

Le lieu principal s'est tenu dans le hall du 1er étage du Centre de gouvernance du réseau de la zone high-tech de Chengdu, où le responsable de la zone a réalisé une promotion complète auprès des représentants de chambres de commerce et d'associations industrielles de renommée internationale, de groupes de réflexion, d'instituts de recherche scientifique, d'ambassadeurs d'investissement et d'institutions d'investissement, d'ambassades et de consulats, de banques, de fonds, de banques d'investissement et d'institutions financières du monde entier, ainsi que des équipes de « Minshan Action » et des experts du secteur.

Au cours des cinq prochaines années, la zone high-tech de Chengdu recrutera largement des « partenaires » et lancera 300 milliards de yuans de fonds industriels grâce à l'investissement du gouvernement et à l'effet de levier du capital social, afin d'élaborer un système de services d'investissement et de financement tout au long du cycle de vie, de l'investissement providentiel au financement de la cotation en bourse, pour la croissance des entreprises de la zone high-tech de Chengdu, de libérer au maximum les dividendes de la politique et de s'efforcer de créer des pics industriels ayant une influence mondiale dans plusieurs segments, afin de fournir un soutien solide à la transformation de la zone high-tech de Chengdu en un parc high-tech de classe mondiale.

« En reliant les différents acteurs du marché et les éléments tels que les talents de haut niveau, les technologies de pointe, les entreprises de pointe et les petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle important dans le renforcement et le complément de la chaîne, les fonds d'investissement industriels donneront un nouvel élan au développement industriel de la zone high-tech de Chengdu, en aidant les entreprises à entrer sur le marché des capitaux, en soutenant les entreprises à s'intégrer dans les activités en amont et en aval de la chaîne industrielle, en aidant les industries de la zone high-tech de Chengdu à établir des bases solides et à renforcer la chaîne, et en construisant un haut lieu de l'innovation technologique et du développement industriel. » La zone high-tech de Chengdu maintiendra sa mission originale de « développement des hautes technologies et de réalisation de l'industrialisation », saisira les opportunités de l'époque telles que l'initiative « Belt and Road », le développement occidental de la Chine dans la nouvelle ère et la construction du cercle économique Chengdu-Chongqing, intégrera activement le nouveau modèle de développement du « double cycle » et prendra la tête de la construction de la Cité des sciences de l'Ouest de la Chine (Chengdu) pour aider Chengdu à accélérer le développement d'une zone de démonstration de ville-parc qui met en œuvre le nouveau concept de développement et accélérera la construction d'importants pôles de croissance et de nouveaux moteurs de développement de haute qualité dans tout le pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693791/1.jpg

