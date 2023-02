L'AACSB annonce les lauréats de l'initiative Influential Leaders 2023

La huitième initiative annuelle met à l'honneur 25 leaders ayant un impact sociétal

TAMPA, Floride, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- L' AACSB International (« AACSB »), la plus importante association du secteur des études de commerce dans le monde, annonce aujourd'hui les noms de ceux qui constituent sa classe de leaders influents pour l'année 2023, un groupe de 25 anciens étudiants d'écoles de commerce qui représentent de manière exemplaire ce que cela signifie d'être un leader en matière d'impact sociétal.

Les lauréats du programme de mise en avant des membres de l'initiative Influential Leaders de l'AACSB, qui est à sa huitième édition, comprennent plus de 275 diplômés d'écoles de commerce qui ont créé un impact durable au sein du secteur et dans la société. Tous les lauréats détiennent une licence, une maîtrise ou un doctorat décerné par l'une des plus de 950 écoles de commerce accréditées par l'AACSB à l'échelle mondiale.

Parmi les lauréats de 2023 figurent des porte-parole d'entreprises, d'organismes sans but lucratif, du milieu universitaire et de gouvernements qui sont déterminés à créer des changements positifs dans le monde. Ces acteurs du changement utilisent leur formation commerciale pour créer un environnement plus durable, améliorer les possibilités d'emploi et d'éducation pour les populations sous-représentées et améliorer les moyens de subsistance des communautés les plus défavorisées de la société. Ils représentent les efforts consentis en matière de formation commerciale, qui visent à créer et à promouvoir un impact sociétal positif – une caractéristique clé des normes d'accréditation des entreprises 2020 de l'AACSB et l'objectif de son récent travail d'accélérateur .

« Les dirigeants influents de 2023 démontrent que le succès en affaires peut également être synonyme de succès pour la société », a déclaré Caryn Beck-Dudley, PDG de l'AACSB. « Les efforts qu'ils déploient pour donner la priorité aux objectifs, aux populations et à la planète devraient tous nous inspirer et nous inciter à réorienter nos idées en matière de leadership efficace ».

Chaque leader influent a été nommé par son alma mater au moyen de récits inspirants sur la façon dont il ou elle donne l'exemple et innove au sein de son industrie, contribue à leur collectivité et encourage les prochains chefs d'entreprise. Academic Partnerships appuie l'édition 2023 de l'initiative Influential Leaders.

Vous trouverez les récits uniques de chaque lauréat, et la façon dont ceux-ci ont un impact important et durable à travers le monde, à l'adresse aacsb.edu/influents-leaders .

