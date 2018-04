Labi Exames anuncia dicas e promete exames gratuitos no dia nacional do combate à hipertensão

Uma avaliação que deve ser feita no check-up laboratorial durante o acompanhamento de casos de hipertensão é a do rim, que inclui a dosagem da Creatinina e a estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG). A Creatinina é produzida pelos músculos em situações normais e é eliminada na urina. "Essa proteína é o principal marcador de função dos rins, sendo muito importante sua dosagem seriada para alguns pacientes, inclusive os portadores de hipertensão arterial, pois quando os rins não funcionam bem, a creatinina aumenta no sangue", explica Dr. Octavio Fernandes, patologista clínico e vice-presidente de operações do Labi Exames.

Os exames de metabolismo das gorduras também são indicados na investigação da hipertensão arterial. Incluem HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, colesterol não HDL, Triglicerídeos e Colesterol Total. Por fim, a proteína C-reativa (PCR) avalia o risco de doenças cardiovasculares, pois reflete o estado inflamatório do corpo. A PCR aumentada repetidamente pode indicar um risco maior de doenças cardiovasculares.

Para comemorar o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial e incentivar o cuidado com a saúde, o Labi Exames oferece, no mês de abril, 1.000 exames gratuitos. As primeiras 1.000 pessoas que forem a uma das duas unidades do Labi Exames podem fazer gratuitamente os exames de Creatinina e de TFG para avaliar o rim, órgão frequentemente afetado pela hipertensão. Quem chegar com pedido médico para outros exames e estiver entre os 1.000 primeiros também receberá Creatinina e TFG sem custos. A unidade Largo 13 fica na rua Barão do Rio Branco, 373, em Santo Amaro; e a unidade Centro fica na avenida São Luis, 218, Loja 1, na República.

Mais informações para a imprensa:

Press à Porter Gestão de Imagem

(11) 3813-1344 – ramal 45

FONTE Labi Exames

SOURCE Labi Exames