Lábios naturais para beijos marcantes

SÃO PAULO, 10 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Dia dos Namorados está chegando e não se pode deixar de comentar sobre a importância do beijo entre os apaixonados. E os cuidados com os lábios são aliados para melhorar esse momento.

Os procedimentos estéticos são responsáveis por tratarem a pele, podendo ser realizados na face e no corpo de acordo com a necessidade de cada paciente. A aplicação de ácido hialurônico nos lábios é uma dessas possibilidades. Além de melhor definir, aumentar o volume e hidratar a região, ela influencia na parte funcional da fala, da expressão do rosto e até do beijo.

Segundo estudo* desenvolvido no Canadá e apresentado no início de 2020, pacientes que realizaram preenchimento na região dos lábios foram avaliados e mostraram-se satisfeitos com o resultado. Destes, 98% apontaram satisfação com o beijo após a aplicação. Ainda, 73% dos seus parceiros concordaram que os lábios estavam mais fáceis de beijar e com aparência natural.

Essa habilidade em beijar foi nomeada Kissability e reflete bem a importância de, no momento do procedimento, levar em conta a parte funcional da boca, principalmente relacionada ao beijo. "Ao realizarmos o tratamento com ácido hialurônico, mais do que a questão estética, estamos propondo devolver ao nosso paciente certas características fisiológicas perdidas com o processo de envelhecimento", explica o dermatologista Dr. Marcus Morais. Ele ressalta que o procedimento também está relacionado à saúde, definida pela Organização Mundial de Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. "Por isso, um tratamento como esse pode e deve ir muito além da aparência", completa.

Com foco nisso, a linha Restylane® – géis injetáveis à base de ácido hialurônico para preencher, refinar e volumizar pontos estratégicos do rosto – conta com o Restylane® Kysse, desenvolvido exclusivamente para tratar a região dos lábios. Ele atua para melhorar e colaborar com a naturalidade da expressão facial o tempo todo, seja estático ou em movimento. "Considerar a naturalidade do paciente é fundamental, principalmente nos lábios. Neles, podemos aplicar o ácido hialurônico para realçar o contorno, dar volume e estrutura ou somente para a hidratação", explica Morais.

Os resultados do procedimento têm longa duração e um alto nível de segurança comprovado em diversos estudos científicos mundiais. Seus efeitos podem ser notados por até seis a doze meses após a aplicação.

O procedimento é realizado em consultório médico. Para o planejamento e execução, é importante que o paciente procure por um profissional capacitado para que atenda suas necessidades e expectativas. "É preciso avaliar de maneira criteriosa o melhor produto, o melhor tratamento e o momento oportuno de iniciar ou fazer a manutenção proposta", finaliza o dermatologista.

*Nikolis, Andreas et al. Post-marketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subject satisfaction after treatment with HARK. Poster presented at the 22° International Master Course on Aging Science World Congress, Paris, France. January 30 - February 01, 2020.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma