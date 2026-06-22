Laboratoires Pierre Fabre recibe la aprobación de la CE para BRAFTOVI® en combinación con cetuximab y FOLFOX

News provided by

Pierre Fabre Laboratories

Jun 22, 2026, 08:00 ET

Laboratoires Pierre Fabre recibe la aprobación de la Comisión Europea para BRAFTOVI® (encorafenib) en combinación con cetuximab y FOLFOX (fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) con mutación BRAFV600E

  • La aprobación europea se basa en los resultados del ensayo de fase 3 BREAKWATER, que demostró que la combinación de encorafenib con cetuximab y mFOLFOX6 produjo una mejora estadísticamente significativa en los dos criterios de valoración primarios de tasa de respuesta objetiva (TRO) y supervivencia libre de progresión (SLP), así como un beneficio significativo en la supervivencia global (SG), reduciendo el riesgo de muerte en un 51 % en comparación con la quimioterapia basada en oxaliplatino con o sin bevacizumab.
  • Este régimen es la primera y única combinación con una terapia dirigida a BRAF aprobada para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF V600E.

CASTRES, Francia, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Laboratoires Pierre Fabre anunció hoy que la Comisión Europea (CE) ha aprobado BRAFTOVI® (encorafenib) en combinación con cetuximab y FOLFOX para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) con mutación BRAFV600E. La aprobación se basa en los resultados del ensayo de fase 3 BREAKWATER, que evaluó la eficacia y seguridad de BRAFTOVI® en combinación con cetuximab y mFOLFOX6 en pacientes con CCRM con mutación BRAFV600E sin tratamiento previo, en comparación con la quimioterapia basada en oxaliplatino, con o sin bevacizumab.

Eric Ducournau, consejero delegado de Laboratoires Pierre Fabre, declaró: "Nos complace enormemente poder ampliar la disponibilidad de encorafenib en combinación con cetuximab y FOLFOX para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAFV600E. La decisión de la Comisión Europea de hoy sobre este régimen supone la aprobación de la única terapia dirigida en la UE para esta población de pacientes en primera línea y un hito importante, ya que contribuye a cubrir una necesidad significativa no satisfecha para pacientes y médicos, para quienes las opciones de tratamiento han sido limitadas".

En el ensayo de fase 3 BREAKWATER, el régimen de BRAFTOVI® en combinación con cetuximab y mFOLFOX6 mostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con la quimioterapia basada en oxaliplatino con o sin bevacizumab (SLP mediana de 12,8 frente a 7,1 meses; razón de riesgo [RR] 0,53; intervalo de confianza del 95 % [IC], 0,41 a 0,68; P<0,001), y demostró una mejora estadísticamente significativa en el criterio de valoración primario dual de la tasa de respuesta objetiva (TRO) en el conjunto de análisis primario (60,9 % frente a 40,0 %; razón de probabilidades 2,44; IC del 95 %: 1,40–4,25; P<0,001). Se observó una tasa de respuesta objetiva confirmada en el 65,7% de los pacientes (IC del 95%: 59,4 a 71,4) en comparación con el 37,4% (IC del 95%: 31,6 a 43,7) en el grupo de quimioterapia basada en oxaliplatino con o sin bevacizumab en la población general.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2998152/Pierre_Fabre_Laboratories.pdf
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725709/6009534/Pierre_Fabre_Laboratories_logo.jpg

Contacto :
[email protected]

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Laboratoires Pierre Fabre erhält die Zulassung der Europäischen Kommission für BRAFTOVI® (Encorafenib) in Kombination mit Cetuximab und FOLFOX (Fluorouracil, Leucovorin und Oxaliplatin) zur Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit BRAFV600E-mutiertem, em metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC)

Laboratoires Pierre Fabre erhält die Zulassung der Europäischen Kommission für BRAFTOVI® (Encorafenib) in Kombination mit Cetuximab und FOLFOX (Fluorouracil, Leucovorin und Oxaliplatin) zur Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit BRAFV600E-mutiertem, em metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC)

Laboratoires Pierre Fabre gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) BRAFTOVI® (Encorafenib) in Kombination mit Cetuximab und FOLFOX für ...
Laboratoires Pierre Fabre riceve l'approvazione della Commissione Europea per BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con cetuximab e FOLFOX (fluorouracile, leucovorin e oxaliplatino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma colorettale metastatico (mCRC) con mutazione BRAFV600E

Laboratoires Pierre Fabre riceve l'approvazione della Commissione Europea per BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con cetuximab e FOLFOX (fluorouracile, leucovorin e oxaliplatino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma colorettale metastatico (mCRC) con mutazione BRAFV600E

Laboratoires Pierre Fabre ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha approvato BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con cetuximab e...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Clinical Trials & Medical Discoveries

Clinical Trials & Medical Discoveries

News Releases in Similar Topics