Laboratório de bicicletas elétricas da ADO é certificado como "Laboratório QTL" pela SGS

O laboratório tem cerca de 3.300 metros quadrados localizado ao sul de Huizhou, com um investimento total de 15 milhões de RMB. O Laboratório da ADO está empenhado em pesquisar novas tecnologias para produzir uma bicicleta elétrica melhor, além de incubar produtos inovadores de ponta. Contudo, a tecnologia avançada de testes da SGS certamente trará benefícios em termos de atualização da qualidade dos produtos, do aprimoramento dos recursos de pesquisa de produtos, além da capacidade de inovação tecnológica do setor de bicicletas elétricas.

Esta certificação é uma referência consagrada em qualidade e integridade. A organização realiza testes abrangentes de acordo com os padrões da UE, Canadá e outros padrões e emite relatórios de testes autorizados amplamente reconhecidos. É a única marca líder reconhecida por muitas autoridades.

Os produtos da série DECE da ADO foram aprovados pela certificação SGS CE. No entanto, o laboratório da ADO já atendeu aos requisitos de instalações da SGS e conta com muitos instrumentos avançados de teste que permitem atender a itens de teste, que podem tratar de itens de teste, como suporte abrangente para testes de novos produtos, testes de componentes, avaliação de segurança do sistema elétrico e testes de fadiga mecânica. Ele cobrirá testes funcionais de produtos, mecânicos, materiais, propriedades de resistência, etc.

Atualmente, a ADO possui mais de 16 patentes e seis direitos autorais de softwares, além de ter desenvolvido o sistema de controle dual-mode ADO G-Drive, formando uma vantagem competitiva diferenciada em termos de desempenho de produto. No momento, o suporte da SGS, a certificação CE e a certificação de laboratório QTL são indicativos de que a ADO é líder internacional em qualidade e especificações de produtos.

"Esperamos que a ADO se torne a melhor escolha de pedelec para viagens curtas diárias de todos os usuários e consumidores, oferecendo o que há de melhor para seus deslocamentos diários, com uma experiência de deslocamento segura e confiável. Desejamos que eles sintam mais prazer e alcancem mais possibilidades em suas vidas." Esta é a convicção do Sr. Sen, fundador da ADO.

A ADO sempre coloca os usuários em primeiro lugar, insiste na qualidade do produto e do serviço e está empenhada em construir uma comunidade de bicicletas elétricas repleta de amor e crescimento. Com o objetivo estratégico de construir uma marca global de inovação tecnológica no setor vertical de pedelec, o sonho se realizou, e a ADO se tornou uma marca da China global e confiável, reconhecida como a "Primavera da Lua Crescente".

