L'ABT parmi les camping-cars

KEMPTEN, Allemagne, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Avec la XNH, ABT présente un concept de véhicule qui représente une véritable première dans l'histoire de l'entreprise, vieille de plus de 125 ans. Il s'agit du premier camping-car de l'entreprise bavaroise. En collaboration avec des partenaires renommés du secteur, 500 VW T6.1 au total sont en train d'être transformés en profondeur, avec de nombreux détails et caractéristiques uniques. « Il est difficile de trouver sur le marché un véhicule plus moderne et de meilleure qualité dans ce segment », déclare avec enthousiasme Hans-Jürgen Abt, associé gérant, à propos de la conversion en camping : « Le nom ABT XNH du véhicule complet signifie 'Explore New Horizons'. Nous nous adressons à tous ceux qui veulent élargir leurs horizons et pour qui un confort maximal est la forme ultime de la liberté. Dans la vie quotidienne comme dans les loisirs » Le camping-car peut être vu en direct pour la première fois au f.r.e.e. sur le stand 131 du partenaire commercial Autohaus Schweiger dans le hall B4. Le plus grand salon du voyage et des loisirs de Bavière aura lieu du 22 au 26 février 2023.

ABT XNH Camper 1 ABT XNH Camper 25 ABT XNH Camper 31 ABT XNH Camper 38 ABT XNH Camper 70

En matière d'exclusivité et de construction légère, l'ABT XNH peut certainement rivaliser avec les autres véhicules complets légendaires de la célèbre entreprise bavaroise. Après tout, ABT Sportsline a déjà beaucoup d'expérience avec le Multivan, qui est l'un des best-sellers du programme de tuning. Dans le cas du XNH, la gamme comprend une grille avant, des jupes avant et arrière, des extensions de jupes latérales et une superbe finition en aluminium avec des lignes de contour. Les jantes XNH de 18 pouces, d'un noir brillant noble et équipées de pneus Goodyear Eagle F1, constituent un véritable point fort. En tant que pièce maîtresse, la transformation en camping est particulièrement innovante.

L'intérieur du camping-car ABT, qui est propulsé par un moteur diesel de 150 CV (110 kW), a été conçu par VANING GmbH. L'ABT XNH se distingue par un ameublement design aussi fonctionnel que noble, avec une finition de haute qualité. Pour les surfaces, le HPL résistant aux rayures et facile d'entretien rencontre des panneaux en bois véritable triés sur le volet. Les « revêtements muraux » sont constitués de moulures légères et floquées en PRV. L'assemblage de tous les éléments est réalisé par Volkswagen Group Services GmbH.

Cinq sièges rejoignent une cuisine spacieuse avec une double plaque à induction, un réfrigérateur et une table. En outre, une cuisine extérieure coulissante avec cuisinière à gaz se trouve à l'arrière. L'entreprise est particulièrement fière de l'alimentation électrique autosuffisante, qui est assurée par des modules photovoltaïques. Une batterie au lithium a été installée comme unité de stockage. Le respect de l'environnement figure également dans le cahier des charges de l'ABT XNH grâce à une isolation thermique très efficace en laine de mouton et en matériaux recyclés. Cela garantit de faibles besoins en chauffage et des températures confortables.

La production débutera en mai 2023 chez Volkswagen Group Services à Hanovre. Pour en savoir plus sur les débuts uniques d'ABT dans le secteur des camping-cars, consultez le site www.abt-camper.com .

