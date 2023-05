L'ACEM SJTU a publié son rapport 2021-2022 sur les émissions de GES et l'action climatique

SHANGHAI, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 mai, l'Antai College of Economics & Management (ACEM) de l'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) a publié le Rapport 2021-2022 sur les émissions de GES et l'action climatique. Dans le présent rapport, l'ACEM a dévoilé le montant des émissions de GES et les progrès réalisés suite à la mise en œuvre du plan d'action climatique.

Alors que la crise climatique mondiale s'intensifie, le développement durable est devenu le principal défi pour l'innovation et l'action mondiales, et, en tant que tendance mondiale, la neutralité carbone et le développement durable constituent une responsabilité sociale et une transition inévitable. L'ACEM est l'une des meilleures écoles de commerce en Chine. Elle s'efforce de devenir pionnière et vise à faire preuve de responsabilité en créant un campus durable, tout en contribuant à l'environnement ainsi qu'à la communauté.

Au fil des ans, l'ACEM a intégré des stratégies neutres en carbone dans l'enseignement et les pratiques opérationnelles, tout en intégrant la responsabilité en matière de critères ESG dans la formation des talents et la recherche universitaire. Grâce à ses efforts continus, l'ACEM a mis sur pied plus de 30 équipes de recherche industrielles. Parmi celles-ci, le secteur de l'énergie durable est l'un des plus actifs dans huit domaines de recherche. Notre faculté a également conçu des cours sur la transformation énergétique et le développement durable, la chaîne d'approvisionnement verte et d'autres sujets liés aux critères ESG. Les membres de la faculté ont mené des recherches pertinentes et publié des articles dans des revues reconnues à domicile comme à l'étranger, prouvant ainsi la position prédominante d'Antai dans l'enseignement supérieur. D'autre part, l'ACEM a combiné diverses ressources de renseignement et perspectives technologiques pour parvenir à la protection de l'environnement et à la transformation énergétique.

L'ACEM s'engage à travailler en faveur d'une décarbonation de 50 % d'ici 2035, et à atteindre un avenir neutre en carbone et socialement juste d'ici 2050. L'action climatique d'Antai est une démonstration de la détermination de l'école et de son potentiel à atteindre la neutralité carbone et le développement durable.

