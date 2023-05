Laconic anuncia parceria estratégica com a Pro Natura International para projetos globais de conservação

-- Aproveitando a exclusiva Plataforma SADAR™, a Laconic fornece Serviços de Inteligência Ambiental para futuros programas de conservação --

CHICAGO, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Laconic Infrastructure Partners Inc. (Laconic), fornecedora líder de serviços globais de inteligência ambiental e soluções de crescimento sustentável, firmou uma parceria estratégica com a Pro Natura International (PNI), uma agência global de desenvolvimento sem fins lucrativos. Juntas, as duas empresas fornecerão análise, recursos e financiamento para programas globais multidécadas de Inteligência Ambiental, Agricultura Regenerativa e Monetização do Capital Natural.

Andrew Gilmour, co-fundador e CEO da Laconic assina parceria estratégica com a Marcelo de Andrade, fundador e presidente da Pro Natura International (PNI).

Aproveitando os recursos exclusivos da Laconic e da PNI, a nova parceria está negociando com o estado de Mato Grosso, Brasil, para cumprir seu compromisso de descarbonização até 2035. O Mato Grosso tem o maior programa de descarbonização em andamento no Brasil. A meta desse programa é neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2035, bem antes da meta de 2050 da ONU. O plano combina uma variedade de atividades de sequestro de carbono para atingir uma meta intermediária de reduzir as emissões de carbono em 80% até 2030, uma intenção excepcionalmente ambiciosa. Essa estratégia de desenvolvimento sustentável, conhecida como Produzir, Conservar e Incluir (PCI), é um modelo jurisdicional pronto para investimentos, projetado para atingir metas agressivas. Isso inclui produzir mais commodities agrícolas, conservar recursos naturais e incluir pequenos proprietários e povos indígenas em iniciativas de desenvolvimento econômico.

Como parte dessa parceria, a PNI implementará a Plataforma de Valor Compartilhado (SVP). Esta plataforma operacional e financeira premiada e reconhecida globalmente, criada em estreita colaboração com a International Finance Corporation (IFC), impulsiona o desenvolvimento econômico sustentável localizado, ao mesmo tempo em que promove os United Nations Sustainability Development Goals (UN SDG). A PNI será a parceira líder na implementação do SVP em qualquer projeto de conservação conjunta, incluindo no estado do Mato Grosso. Juntamente com a Laconic e outros parceiros, a PNI identificará e avaliará entidades filantrópicas, corporativas e de investimento, locais e globais, para oferecer recursos financeiros, técnicos e humanos a qualquer projeto de conservação.

A Laconic alavancará sua plataforma proprietária de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (AM) SADAR™ (resposta senciente aumentada para todos os domínios) para coletar e capturar uma linha de base dos ecossistemas ambientais dos projetos para melhor estabelecer em tempo real a compreensão de todas as variáveis ambientais em jogo. Além disso, a Laconic monitorará as bases de ações de sequestro de carbono, estado do solo e estoque de carbono para ajudar a PNI a tomar decisões de negócios ambientalmente sólidas com base em análises multimodais, um componente fundamental dos seus serviços de Inteligência Ambiental.

"Estou muito satisfeito por fazer parceria com a Laconic, que tem ideias semelhantes e oferece o pacote completo de inteligência ambiental usando a mais recente tecnologia de IA para monitorar e medir o cenário ambiental, bem como oferecer o entendimento financeiro de monetização do carbono de ativos de capital natural. Nunca vi uma empresa prestar todos esses serviços sob um mesmo teto", disse Marcelo de Andrade, fundador e Presidente da Pro Natura International. "Trabalhar com a Laconic também destaca nossa decisão estratégica de adicionar um modelo de negócios com fins lucrativos (B Corp.) à estrutura de SVP. Ao criar um negócio com fins lucrativos dentro da estrutura de SVP, isso reflete ainda mais nosso compromisso com a sustentabilidade a longo prazo e nossa determinação em causar um impacto ainda maior nas comunidades que atendemos. Isso permitirá a criação de novas oportunidades de emprego, estimulará o crescimento econômico e promoverá o empreendedorismo local".

Marcelo de Andrade, Fundador e Presidente da Pro Natura International acrescentou: "Além disso, o aumento dos recursos financeiros nos permitirá aprimorar as iniciativas no estado do Mato Grosso e enfrentar desafios sociais urgentes, como nas áreas rurais. Por fim, ao trabalhar com os serviços exclusivos de Inteligência Ambiental da Laconic, podemos aproveitar o poder da tecnologia e das práticas de negócios inovadoras que complementam o desenvolvimento dos projetos de conservação gerenciados pela PNI e acelerar o progresso em áreas sustentáveis-chave. A parceria com a Laconic é uma combinação perfeita com PNI e SVP para maximizar esse impacto positivo em maior escala. Uma situação em que todos saem ganhando".

"A extensa experiência da PNI em projetos globais de desenvolvimento sustentável, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, faz dela a parceira perfeita para a Laconic", disse Andrew Gilmour, CEO e co-fundador da Laconic. "Agradecemos a perspectiva da PNI de que é igualmente importante mitigar as mudanças climáticas e oferecer o crescimento econômico necessário e créditos de carbono por meio de SVP em regiões vulneráveis. Estou confiante de que nossas duas empresas impactarão positivamente todos os projetos de conservação em breve, começando por Mato Grosso".

Sobre a SADARTM Platform

A plataforma SADARTM (Sentient All-Domain Augmented Response) impulsiona os serviços de inteligência ambiental da Laconic, combinando dados, monitoramento ambiental in situ, análises e tecnologias geoespaciais para avaliar cenários ambientais que abordam as complexas interdependências entre ecologia, economia e segurança globais.

O pacote de tecnologia da SADAR baseia-se em mais de 24 domínios de monitoramento, 54 entradas de dados ambientais, 10 elementos de dados com pedigree e 6 contas temáticas do ecossistema para transformar dados brutos em políticas acionáveis. Isso permite que a Laconic produza suporte de decisões ecologicamente corretas, com base em análises multimodais. A qualidade dos dados é medida pelos padrões de origem, coleta, prontidão, precisão, integridade, confiabilidade, consistência, integridade, confidencialidade, segurança e rastreabilidade. Os dados da Laconic oferecem consistentemente o maior pedigree possível, tornando-a uma consultora confiável na tomada de decisões ambientais.

Sobre a Pro Natura International

fundada no Brasil em 1985, a Pro Natura International (PNI) é uma agência global de desenvolvimento sem fins lucrativos que vem enfrentando os desafios sociais, econômicos e ambientais enfrentados pelas comunidades rurais no mundo desenvolvido há mais de 38 anos. Em 1992, a ONU reconheceu a PNI como criadora do termo sustentabilidade, com vários projetos de conservação em que estava trabalhando, incluindo mais de 150 implementados em todo o mundo, com mais de 450 parceiros estratégicos, como parte do ecossistema Shared Value Platform (SVP) em regiões como Brasil, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Angola, República Democrática do Congo (DRC) e países do Caribe (Costa Rica e República Dominicana). Juntamente com a International Finance Corporation (IFC), a PNI desenvolveu a SVP, que foi projetada para promover desenvolvimentos sustentáveis, inclusivos e ecológicos de longo prazo em regiões vulneráveis, com assistência financeira. A PNI tem escritórios em toda a Europa e nos EUA, com o objetivo de estabelecer conexões e relacionamentos científicos com instituições-chave que buscam financiar projetos de conservação no hemisfério sul. Como parte desta iniciativa, o trabalho da PNI foi reconhecido por várias organizações notáveis, como As Nações Unidas, o Mitchell International Award, o World Petroleum Award pela excelência em responsabilidade Social, a revista CNN/Time, o Ministério do Meio Ambiente, entre outras. Para mais informações, acessewww.pronaturainternational.org

Sobre a Laconic

Laconic é a provedora líder global de serviços de Environmental Intelligence. Oferecemos aos governos, instituições financeiras e corporações, insights acionáveis que permitem decisões ambientais críticas para o crescimento sustentável. Nossa plataforma SADAR™ utiliza coleta de dados de última geração, monitoramento in-situ, sensoriamento e tecnologia geoespacial para avaliar cenários alternativos e tomar decisões de negócios ecologicamente corretas com base em análises multimodais. Fazemos parceria com nossos clientes para desenvolver soluções personalizadas que abordam diversas questões, como segurança alimentar regional, descarbonização, obrigações de conformidade financeira e preservação de habitat. Nossas soluções respeitam e preservam a integridade das normas sociais, culturais e econômicas locais, ao mesmo tempo em que promovem ativamente o crescimento sustentável. Fundada em 2019, a empresa é uma Public Benefit Corporation (PBC) e sediada em Chicago, com escritórios em Toronto, San Diego e Bali. Para mais informações, acesse https://laconicglobal.com/ e https://www.natureworks.tv/

Laconic, SADAR e NatureWorks são marcas comerciais ou marcas registradas da Laconic Infrastructure Partners Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

