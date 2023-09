Laconic e Pro Natura Int'l assinam Memorando de Entendimento com o estado de Mato Grosso, Brasil, para cumprir o compromisso NetZero 2035

-- A plataforma SADAR™ da Laconic e a iniciativa Pro Natura Int'l Shared Value Platform (SVP) alavancadas para atender às metas de descarbonização do estado de Mato Grosso --

CHICAGO e SÃO PAULO, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Laconic Infrastructure Partners Inc. (Laconic), fornecedora líder global de serviços de inteligência ambiental, e a Pro Natura International (PNI), uma agência global de desenvolvimento sem fins lucrativos, assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) com o estado de Mato Grosso, Brasil, que ajudará a facilitar o compromisso do estado de descarbonizar totalmente sua economia até 2035, de acordo com o Programa Carbono Neutro Mato Grosso. Esta parceria permitirá obter o financiamento necessário para promover o crescimento econômico sustentável.

Andrew Gilmour, CEO da Laconic; Marcelo de Andrade, da Pro Natura International; e Otaviano Olavo Pivetta e Mauren Lazzaretti, respectivamente vice-governador e secretária de meio ambiente do Estado do Mato Grosso, assinam um memorando de entendimento para cumprir o compromisso de neutralidade carbônica do estado para 2035.

O mundo vê cada vez mais os efeitos climáticos devastadores das mudanças climáticas, provando que são necessários esforços mais dramáticos para descarbonizar. O estado de Mato Grosso possui o maior programa de descarbonização em andamento no Brasil. O objetivo deste programa é neutralizar as emissões de gases com efeito de estufa até 2035, muito antes do objetivo da ONU para 2050. O plano combina uma variedade de atividades de sequestro de carbono para atingir uma meta intermediária de redução das emissões de carbono em 80% até 2030, uma intenção excepcionalmente ambiciosa. Esta estratégia de desenvolvimento sustentável, conhecida como Produzir, Conservar, Incluir (PCI), é um modelo jurisdicional pronto para investimento, concebido para cumprir metas agressivas. Estas incluem a produção de mais produtos agrícolas, a conservação dos recursos naturais e a inclusão dos pequenos agricultores e dos povos indígenas nas iniciativas de desenvolvimento econômico.

Este Memorando de Entendimento (MOU) estratégico fornecerá a tão necessária contabilidade ecossistêmica/ambiental, promoverá o desenvolvimento sustentável e financiará projetos socioeconômicos no estado de Mato Grosso. A plataforma SADAR™ da Laconic e o mecanismo full-stack de Monetização de Capital Natural (NCM) de última geração agregarão e desagregarão dados vinculados ao meio ambiente para ajudar a financiar e defender os interesses de todas as partes interessadas no mercado global de carbono. As pequenas e médias empresas (tais como os administradores da terra), que foram tantas vezes ignoradas no passado, poderão agora se beneficiar. Este processo garante uma verdadeira equidade de dados para uma ampla variedade de partes interessadas, ao mesmo tempo que facilita o cumprimento pelo estado do seu compromisso NetZero 2035 feito na COP26 em Glasgow.

Igualmente importante é o papel que a PNI desempenha e a sua Plataforma de Valor Compartilhado (SVP) única que foi desenvolvida em conjunto com a Corporação Financeira Internacional (IFC). A SVP foi projetada para impulsionar o desenvolvimento econômico local e sustentável, como a criação de novas oportunidades de emprego e a promoção do empreendedorismo local, ao mesmo tempo que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU). A SVP aproveita os fluxos de informações criados pela NCM para permitir que qualquer parte interessada (pessoa física ou jurídica) participe da monetização coletiva de capital natural do estado de Mato Grosso (começando com o carbono - mas não se limitando ao carbono) sem nenhum custo para qualquer um, o(s) interessado(s) ou o estado.

"Estamos orgulhosos de ser um dos primeiros estados do Brasil a ter uma meta NetZero tão agressiva. É extremamente importante para nós que cumpramos as metas do nosso compromisso para ajudar a mitigar as mudanças climáticas e não decepcionar os nossos eleitores", disse Otaviano Olavo Pivetta, vice-governador do Mato Grosso. "Com a tecnologia NCM da Laconic, podemos monetizar adequadamente nossos ativos naturais e ingressar no mercado global de carbono, ao mesmo tempo em que cumprimos nossa estratégia PCI para melhorar o crescimento econômico do estado e fornecer remuneração financeira a todas as partes interessadas, incluindo pequenos proprietários indígenas locais e administradores da terra".

"O significado deste Memorando de Entendimento traz à tona o verdadeiro valor que nosso serviço de Monetização do Capital Natural oferece na monetização de ativos naturais em créditos de carbono ou qualquer outra variável ambiental (ou seja, metano, oceano, ar, etc.) em créditos", disse Andrew Gilmour, cofundador e CEO da Laconic. "Pela primeira vez, todas as partes interessadas, grandes ou pequenas, podem receber fundos para a sua administração da terra. É uma verdadeira equidade de dados e temos o prazer de trabalhar com o estado de Mato Grosso e a PNI para alcançar isso e ajudar a reduzir as emissões mundiais de GEE".

"Quando conheci a Laconic, há um ano, não poderia imaginar que anunciaríamos um acordo estratégico um ano depois com o estado de Mato Grosso, aproveitando a tecnologia NCM exclusiva da Laconic", disse Marcelo de Andrade, fundador e presidente da Pro Natura International. "Estou extremamente satisfeito que com este projeto o aumento dos recursos financeiros nos permitirá aprimorar as iniciativas de descarbonização no estado de Mato Grosso, mas igualmente importante, traremos à luz os benefícios da Plataforma de Valor Compartilhado e enfrentaremos desafios sociais urgentes, como nas áreas rurais".

Sobre a plataforma SADAR™

A plataforma SADAR™ (Sentient All-Domain Augmented Response) alimenta os serviços de Inteligência Ambiental da Laconic e o mecanismo de Monetização de Capital Natural (NCM). Ao combinar a coleta de dados ambientais, a análise geoespacial utilizando IA/AM (inteligência artificial/aprendizado de máquina), a análise automatizada da qualidade/pedigree dos dados e a monetização e facilitação da negociação de títulos ligados ao ambiente, a indústria pode negociar nos mercados globais de carbono, garantindo que todas as partes interessadas envolvidas recebam uma remuneração financeira.

Sobre o estado de Mato Grosso

Mato Grosso é um estado na região Centro-Oeste do Brasil. É a terceira maior unidade federativa em extensão territorial, 903.207,050 km², com população de pouco mais de 3,6 milhões de habitantes. O Mato Grosso é um centro de hiperbiodiversidade com três biomas, incluindo 1) Pantanal (7%): a maior área úmida tropical do mundo e patrimônio mundial da UNESCO; 2) Cerrado (40%): a savana com maior biodiversidade do mundo e; 3) Amazônia (53%): a maior floresta tropical do mundo. O Mato Grosso lidera o maior projeto de descarbonização em andamento no Brasil: Carbono Neutro Mato Grosso. O objetivo é neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2035. O estado é um exemplo de sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, ao aliar a produção de alimentos em larga escala à preservação ambiental. O estado também se destaca como o protagonista mais importante na produção de alimentos no Brasil, preservando 62% do seu território, abrangendo áreas de reserva legal e preservação permanente, territórios indígenas e unidades de conservação. O Mato Grosso alimenta indiretamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo, utilizando 13% de suas terras aráveis. Além disso, o Mato Grosso tem um sistema eficiente de monitoramento e controle do desmatamento e, só em 2023, o governo de Mato Grosso está investindo R$77 milhões para combater as ilegalidades ambientais.

Sobre a Pro Natura International

Fundada no Brasil em 1985, a Pro Natura International (PNI) é uma agência global de desenvolvimento sem fins lucrativos que aborda os desafios sociais, econômicos e ambientais enfrentados pelas comunidades rurais no mundo em desenvolvimento há mais de 38 anos. Clique aqui para inserir texto.Juntamente com a Corporação Financeira Internacional (IFC), a PNI desenvolveu a Plataforma de Valor Compartilhado (SVP), que se destina a promover desenvolvimentos sustentáveis, inclusivos e favoráveis ao clima a longo prazo em regiões vulneráveis com assistência financeira. A PNI possui escritórios em toda a Europa e nos EUA com o objetivo de estabelecer conexões e relacionamentos científicos com instituições-chave que buscam financiar projetos de conservação no hemisfério sul. Para mais informações, acesse http://www.pronaturainternational.org

Sobre a Laconic

A Laconic é fornecedora líder global de serviços de Inteligência Ambiental. Oferecemos aos governos, instituições financeiras e corporações insights práticos que permitem decisões ambientais críticas para o crescimento sustentável. A nossa plataforma SADAR™ utiliza coleta de dados de última geração, monitoramento in situ, sensoriamento e tecnologia geoespacial para avaliar cenários alternativos e tomar decisões de negócios ecologicamente corretas com base em análises multimodais. Fazemos parceria com nossos clientes para desenvolver soluções personalizadas que abordem diversas questões como segurança alimentar regional, descarbonização, obrigações de conformidade financeira e preservação do habitat. Nossas soluções respeitam e preservam a integridade das normas sociais, culturais e econômicas locais, ao mesmo tempo em que promovem ativamente o crescimento sustentável. Fundada em 2019, a empresa é uma Public Benefit Corporation (PBC) e sediada em Chicago, com escritórios em Toronto, San Diego e Bali. Para mais informações, acesse https://laconicglobal.com/ e https://www.natureworks.tv/

Laconic, SADAR e NatureWorks são marcas comerciais ou marcas registradas da Laconic Infrastructure Partners Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

