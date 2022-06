Lacoste escolhe Pipefy para gerenciar workflows complexos e aumentar a satisfação de seus clientes

Grife global automatiza processos e mede sua eficiência com Pipefy

SÃO FRANCISCO, 14 de junho de 2022 – A plataforma de automação low-code Pipefy , que empodera profissionais para transformarem suas rotinas de trabalho, foi escolhida pela grife global Lacoste para solucionar problemas de pagamento na sua divisão de e-commerce no Brasil. O Pipefy permitiu que times como Atendimento ao Cliente e Contas a Pagar conseguissem simplificar processos, fornecendo também mais visibilidade e a habilidade de medir a eficiência das equipes.

"O Pipefy nos permite controlar processos de trabalho de forma simples e fácil de usar", afirma Vinicius Castro, Coordenador de Operação de Ecommerce na Lacoste. " A plataforma é fluida e tem nos ajudado a criar um workflow de reembolso padronizado e eficiente. Como nós adotamos o Pipefy e automatizamos nossos processos antes da pandemia, fomos capazes de adaptar essa parte do trabalho facilmente para um modelo de atuação remoto, e ainda assim oferecer um serviço de atendimento ao cliente de excelência.

A Lacoste é uma empresa de vestuário de alta qualidade, com presença global no varejo e compromisso com o atendimento ao cliente. Antes de adotar o Pipefy, o processamento de reembolsos exigia uma série de etapas manuais, que eram complicadas e difíceis de rastrear. Além de fornecer automação low-code para acelerar esse fluxo de trabalho, o Pipefy também permitiu que a Lacoste rastreasse facilmente o status das solicitações de reembolso e coletasse as principais métricas sobre a eficiência da equipe.

O Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade e o desempenho da equipe. O resultado de um fluxo de trabalho automatizado e inteligente é um processo à prova de erros, economizando tempo e recursos financeiros. O Pipefy ajuda os clientes da Lacoste a simplificar e tornar mais fluidos processos de compras, onboarding, recrutamento e atendimento ao cliente. Tudo isso sem que usuários e gerentes de processos precisem saber linguagem de programação.

"A Lacoste nos apresentou um problema, e oferecemos a eles uma solução personalizada", conta Lucas Souza, gerente de Customer Success da Pipefy. "Queríamos capacitar as equipes e gerentes da Lacoste para automatizar e acelerar seus processos, ao mesmo tempo em que fornecemos as métricas necessárias para otimizar os fluxos de trabalho. Nosso objetivo é apoiar a Lacoste em sua missão de atender os clientes e fornecer uma experiência de pagamento perfeita."

O Pipefy é a plataforma de automação de processos de negócios low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando os dados e padronizando os processos para times como Financeiro, Compras, RH e equipes de Finanças e Compras, RH e de Receita. Assim, ele torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa as solicitações e gerencia a eficiência das operações. Por meio de automação e uma plataforma low-code, o Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade, e oferece resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, California.

