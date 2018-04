L'acquisition d'OptiGen, LLC par Mars Petcare va permettre de découvrir de nouveaux marqueurs de santé génétiques pour les chiens

Mars Petcare a acquis OptiGen, LLC, une entreprise de diagnostics ADN, spécialisée dans les maladies oculaires héréditaires canines. L'acquisition comprend des licences exclusives pour un portefeuille de tests de maladies génétiques brevetés aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux pays européens, ainsi qu'une vaste biobanque de plus de 150 000 échantillons prélevés pendant 20 ans et qui représentent différentes maladies oculaires canines. À l'avenir, ces échantillons seront utilisés pour découvrir de nouveaux marqueurs génétiques de la santé des chiens.

« Grâce à notre entreprise pionnière Wisdom Health, Mars Petcare est à la pointe de la découverte de nouveaux marqueurs génétiques pour la santé des animaux de compagnie. Alors que nos scientifiques cherchent à améliorer la compréhension de la base génétique de la santé et des maladies des animaux de compagnie, cette acquisition va contribuer au développement de soins vétérinaires personnalisés », a déclaré Leonid Sudakov, président de Connected Solutions, la division mondiale des entreprises, de la technologie grand public et de la génétique de Mars Petcare. « Nous considérons les efforts que nous déployons sans cesse pour contribuer à la science révolutionnaire de la génétique des animaux de compagnie comme un excellent moyen d'atteindre notre objectif 'Un monde meilleur pour les animaux de compagnie' ».

Grâce à cette acquisition, les kits de tests génétiques WISDOM PANEL™ pourront désormais détecter plus de 185 mutations impliquées dans les maladies génétiques, qui aideront les éleveurs à sélectionner les meilleurs candidats à l'accouplement pour donner naissance à une progéniture génétiquement saine.

« Analyser l'ADN est le seul moyen de détecter les porteurs ou les chiots atteints de troubles oculaires canins héréditaires à déclenchement tardif. En travaillant avec les éleveurs, nous pouvons aider à réduire l'incidence de ces troubles à l'avenir », a déclaré Cynthia Cole, docteur en médecine vétérinaire, PhD, DACVCP (Diplomate de l'American College of Veterinary Pathologists) et directrice générale de Wisdom Health, branche de la génétique des animaux de compagnie de Mars Petcare. « Nous nous trouvons à un moment charnière dans la recherche en génétique des animaux de compagnie, et avec cette acquisition, nous allons ajouter à l'ensemble croissant des connaissances pour aider les vétérinaires à pouvoir prédire et traiter les troubles oculaires héréditaires chez les chiens. »

« Cette acquisition est une évolution naturelle et bienvenue des 20 ans de travail d'OptiGen avec des propriétaires et des éleveurs de chiens consciencieux, des clubs et des registres de santé canine dans le monde entier », a déclaré Sue Pearce-Kelling, présidente d'OptiGen. « L'engagement commun d'OptiGen et de Wisdom Health à fournir des tests ADN de la plus grande qualité pour les chiens tout en apportant leur soutien à la recherche qui vise à identifier de nouveaux marqueurs génétiques pour les maladies héréditaires, ainsi que notre respect mutuel pour la propriété intellectuelle là où elle est présente sur le terrain, rendent cette action particulièrement opportune. »

L'acquisition a été finalisée le 10 avril 2018, et les entreprises opéreront la transition tout au long de 2018.

À propos des tests génétiques sur les animaux de compagnie :

Les tests génétiques sont en mesure de détecter les animaux porteurs de maladies spécifiques, de façon à ce que les éleveurs puissent éviter de les accoupler avec d'autres porteurs.

Les tests génétiques permettent d'identifier les chiens de races croisées sujets aux risques de développer des pathologies génétiques qui, autrement, ne seraient pas diagnostiquées. Ils permettent une intervention plus précoce et/ou des conseils pour aider le propriétaire à comprendre la pathologie et à savoir à quoi s'attendre.

Les premiers produits à intégrer ces tests génétiques pour les troubles oculaires canins seront OPTIMAL SELECTION™ et MY DOG DNA™, conçus pour les chiens reproducteurs.

À propos de Wisdom Health & Genoscoper

Wisdom Health est une division opérationnelle de Mars Petcare, les opérations américaines de la plus grande entreprise de soins pour animaux de compagnie au monde au sein de l'entreprise privée Mars, Incorporated. Depuis plus de 10 ans, Wisdom Health développe des tests génétiques de pointe pour les animaux de compagnie, et a ainsi révolutionné les soins personnalisés pour ces mascottes. L'acquisition par Mars, Incorporated de l'entreprise finlandaise de technologie, Genoscoper, en 2017 a permis à Wisdom Health de doubler son équipe de R & D et de faciliter le développement de nouveaux produits pour les marchés internationaux. En dévoilant les secrets de la santé génétique et de l'ascendance de leur chien ou de leur chat, les propriétaires, les éleveurs et les vétérinaires peuvent travailler de concert pour concevoir des programmes de bien-être qui répondent aux besoins uniques de leur chère mascotte.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.wisdompanel.com et http://www.genoscoper.com/en ou vous joindre à la conversation sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de Mars Petcare

Mars Petcare est une entreprise diversifiée et en plein essor, forte de quelque 75 000 associés répartis dans plus de 50 pays, qui se consacrent tous à construire « un monde meilleur pour les animaux de compagnie », en répondant aux besoins de santé et de nutrition de près de la moitié des animaux de compagnie du monde. Ayant à son actif plus de 75 ans d'expérience, Mars Petcare a développé un portefeuille attractif de plus de 50 marques, notamment les grandes marques mondiales d'aliments pour animaux de compagnie PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® et EUKANUBA®. Mars Petcare est également le plus grand fournisseur de soins vétérinaires au monde grâce à un réseau de plus de 2 000 hôpitaux pour animaux de compagnie, dont BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® et VCA®. L'entreprise est en outre à l'avant-garde de l'innovation et des technologies émergentes pour les animaux de compagnie, les propriétaires de ceux-ci et les vétérinaires, avec les kits de tests WISDOM PANEL™ qui utilisent une technologie génétique brevetée pour les chiens, le traceur GPS pour chiens WHISTLE®, ainsi que le programme accélérateur Leap Venture Studio et le programme Companion Fund visant à soutenir l'innovation en démarrage et la prochaine génération d'acteurs qui vont changer la donne dans l'industrie des soins des animaux de compagnie. En tant que membre de la famille des entreprises Mars, nous jouissons de la liberté et de la flexibilité de nous battre pour ce en quoi nous croyons, et nous choisissons de nous battre pour transformer notre vision en réalité.

Pour en savoir plus sur Mars Petcare, veuillez visiter http://www.mars.com/global/brands/petcare. Rejoignez-nous sur Instagram et LinkedIn.

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale, forte de plus d'un siècle d'histoire dans la fabrication de produits différents et l'offre de services aux personnes et aux animaux de compagnie qu'elles aiment. Réalisant un chiffres d'affaires de près de 35 milliards de dollars, la société est une entreprise mondiale qui produit certaines des marques les plus appréciées au monde : M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS et COCOAVIA®. Mars fournit également des services de soins vétérinaires qui comprennent BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® et Pet Partners™. Située à McLean, dans l'État de Virginie, Mars exerce ses activités dans plus de 80 pays. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté - inspirent ses plus de 100 000 associés à créer de la valeur pour tous leurs partenaires et pour générer une croissance dont ils sont fiers chaque jour.

Pour en savoir plus sur Mars, veuillez visiter http://www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos d'OptiGen, LLC

OptiGen est une entreprise de diagnostics d'ADN vétérinaires, spécialisée dans les maladies héréditaires du chien et basée à Ithaca, dans l'État de New York. Les membres fondateurs d'OptiGen collaborent depuis des décennies sur des projets dans les secteurs de l'ophtalmologie vétérinaire, des diagnostics moléculaires et la génomique canine. Les cofondateurs et ophtalmologistes vétérinaires Gregory Acland et Gustavo Aguirre ont acquis une reconnaissance internationale pour leur travail récompensé par des prix. Ils possèdent une vaste expérience des problèmes et des défis auxquels sont confrontés les propriétaires et les éleveurs de chiens. La généticienne Jeanette Felix, qui a administré des subventions de recherche pour des études sur les maladies héréditaires de la rétine humaine, est PDG d'OptiGen. La présidente du conseil d'OptiGen, Sue Pearce-Kelling, s'est jointe à l'équipe d'OptiGen après avoir consacré plus de 15 ans à la recherche en laboratoire aux côtés des docteurs Aguirre et Acland, à l'École de médecine vétérinaire de l'université Cornell. Scientifique et ancienne éleveuse de golden retrievers, Sue apprécie l'énorme avantage que les tests ADN procurent aux éleveurs de chiens qui s'efforcent de ne produire que les chiens les meilleurs et les plus sains.

