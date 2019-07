Lactalis Group compra a divisão de iogurtes da Ehrmann AG nos EUA

BUFFALO, Nova York, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Lactalis Group adquiriu a Ehrmann Commonwealth Dairy, a divisão de iogurtes nos EUA de propriedade da Ehrmann AG, uma empresa de laticínios sediada em Baviera, na Alemanha. A aquisição foi concluída no dia 5 de julho de 2019.

Estabelecida em 2009, a Ehrmann Commonwealth Dairy possui duas fábricas com instalações de última geração que empregam 250 funcionários em Brattleboro, Vermont e em Casa Grande, Arizona, manufaturando e distribuindo iogurtes e outros produtos lácteos sob as marcas Green Mountain Creamery® e Liebe®. Conta também com uma sólida divisão de marcas próprias.

"A aquisição da Ehrmann é um complemento sensacional às nossas marcas Stonyfield® e siggi's® nos Estados Unidos", disse Thierry Clement, CEO da Lactalis América do Norte. "As fábricas da Ehrmann em Vermont e Arizona representam a plataforma ideal para o desenvolvimento de nossas marcas mais famosas, o fortalecimento da distribuição nacional e a garantia de qualidade e serviços de altíssima qualidade para os clientes de nossas marcas próprias."

"A capabilidade obtida com as duas fábricas da Ehrmann, combinada ao poder de nossas principais marcas, garante o crescimento a longo prazo da divisão de iogurtes Lactalis nos EUA, além de ressaltar nosso compromisso e ambição na categoria."

O Lactalis Group continua sua estratégia de crescimento robusto nos Estados Unidos com sua quarta aquisição no período de dois anos. Com a Commonwealth Dairy, a Lactalis possui agora 8 fábricas e acima de 2.400 funcionários nos EUA, patrocinando marcas importantes como President®, Galbani®, Parmalat®, siggi's®, Stonyfield®, Karoun®, rondelé® e Black Diamond®.

Sobre o Lactalis Group

O Lactalis Group é uma empresa de propriedade familiar há três gerações fundada na França nos anos 30. A empresa chegou aos Estados Unidos nos anos 80, onde abriu sua primeira fábrica dedicada exclusivamente ao queijo brie francês. Atualmente, o Lactalis Group é o líder mundial no mercado de lácteos, com mais de 250 instalações ao redor do mundo, comprometido a oferecer aos consumidores uma ampla gama de produtos em todas as categorias de laticínios. Para mais informações sobre o Lactalis Group acesse www.lactalis.fr/en/.

