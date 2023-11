L'ADGM présente le premier régime de fondations DLT au monde

Un régime innovant, conçu spécialement pour répondre aux exigences juridiques uniques des fondations de blockchain, des organisations autonomes décentralisées (DAO) et de l'industrie cryptographique au sens large.

Le nouveau régime devrait permettre une transformation positive dans le paysage de la blockchain et du Web3, favorisant un avenir plus transparent et plus efficace.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'autorité d'enregistrement (RA) du marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM) a officiellement publié les « Distributed Ledger Technology (DLT) Foundations Regulations 2023 », marquant une étape importante dans l'évolution des cadres réglementaires des actifs numériques dans la région et au niveau international.

Cette structure législative nouvellement mise en œuvre est conçue pour fournir un cadre complet aux fondations DLT et aux organisations autonomes décentralisées (DAO), leur permettant d'opérer et d'émettre des jetons en reconnaissant les besoins uniques de l'industrie de la blockchain. Ce nouveau régime s'inscrit dans la stratégie de l'ADGM visant à encourager les initiatives dans le domaine plus large de la blockchain et des actifs numériques.

En établissant une référence mondiale en tant que premier de son genre, ce cadre réglementaire est conçu pour convenir aux fondations blockchain, aux entités Web3, aux DAO et aux fondations traditionnelles qui cherchent à améliorer leurs opérations par le biais de la DLT. Il est prêt à révolutionner l'industrie en fournissant une solution unifiée pour les besoins des activités liées aux actifs numériques et le paysage plus large des fondations, offrant la voie vers un avenir plus transparent et plus efficace.

En exploitant le potentiel de la technologie, le régime des fondations DLT de l'ADGM offre un moyen efficace d'organiser et de promouvoir la gouvernance tout en reconnaissant le besoin de décentralisation du secteur. L'adoption de ce régime fait suite à une consultation publique avec les acteurs du secteur DLT afin de recueillir les commentaires des utilisateurs et d'améliorer les réglementations. En conséquence, ce cadre devrait renforcer la position de l'ADGM en tant que pionnier mondial de la réglementation des actifs numériques.

Commentant le lancement et la promulgation du cadre, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Abu Dhabi émerge rapidement comme la destination de choix pour les acteurs mondiaux à l'avant-garde du développement des actifs numériques. L'introduction du régime des fondations DLT marque une avancée révolutionnaire, renforçant l'engagement de l'ADGM en faveur d'une approche proactive fondée sur un dialogue et une collaboration étendus entre les secteurs et les différentes parties prenantes. Le nouveau régime sert de force motrice pour un changement positif dans le secteur des actifs numériques. En transformant le paysage de la blockchain et du Web3, nous nous dirigeons vers un avenir caractérisé par l'établissement de références mondiales avec une transparence et une efficacité accrues. »

La technologie des grands livres distribués a rapidement progressé ces dernières années, et la technologie est maintenant au cœur du secteur mondial des actifs numériques. L'ADGM, en tant que IFC de premier plan, s'engage à promouvoir l'innovation technologique et à soutenir les initiatives dans le domaine des cryptomonnaies.