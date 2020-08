LAFIS: Com pouco espaço para corte, Banco Central opta pela redução mínima da Selic

Mesmo com a observância de um nível inflacionário muito abaixo da meta prevista, a intensidade do corte feito pelo Copom foi mínima em virtude do comitê ter reconhecido que a politica monetária talvez tenha atingido seu limite em virtude do balanço risco x rentabilidade dos títulos oferecidos.

O Copom entende que a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconhece que, devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno. Comunicado à imprensa – 06/08/2020

O que faz a Lafis a projetar que a taxa Selic permaneça em 2,00% até meados de 2021, quando a partir daí recomece uma trajetória de elevação gradual para corrigir o baixo patamar atual à um nível mais condizente ao patamar normal que torne simétrico o balanço risco x rentabilidade dos títulos públicos brasileiros.

Economista Responsável: Felipe Souza.

Para mais informações: [email protected]

