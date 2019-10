LAFIS: Conjuntura da construção é favorável, mas deve ser observada com cautela considerando o baixo crescimento econômico esperado no curto prazo.

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, houve adição de 94 mil empregos na construção na comparação de agosto de 2019 com igual mês do ano anterior. Desta maneira o número de pessoas ocupadas no setor passou de 6,652 milhões para 6,746 milhões, o que representou crescimento de 1,4%.

O Índice de Confiança da Construção (FGV), na comparação de setembro de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior avançou 6,8 pontos, com avanço de 5,2 pontos no índice da Situação Atual da Construção e 8 pontos no Índice de Expectativas da Construção, mostrando maior otimismo do setor em relação ao longo prazo, embora a confiança de curto prazo também tenha avançado no período.

Considerando o desempenho dos indicadores descrito acima, a expansão nos lançamentos do mercado imobiliário no acumulado do ano até julho (+7,3% em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados da Abrainc), além do maior dinamismo do crédito imobiliário com aceleração gradual dos saldos de crédito e tendência de retração dos juros nesta modalidade, a Lafis considera que o segmento imobiliário apresenta fundamentos para crescer gradualmente ao longo dos próximos anos.

No entanto, a Lafis pondera que a retomada lenta da atividade econômica e do mercado de trabalho são fatores que ainda restringem o crescimento do segmento imobiliário, mitigando os efeitos positivos dos dados microeconômicos citados.

