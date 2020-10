LAFIS: Dólar registra média de R$/US$ 5,40 em setembro

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A taxa de câmbio em setembro de 2020 oscilou entre R$/US$ 5,25 a R$/US$ 5,65. A curva de casos e mortes pelo covid-19 no Brasil, que apresenta desaceleração mais lenta que a média mundial, as incertezas quanto ao déficit fiscal de curto e médio prazo e a manutenção da taxa de juros em uma baixo patamar são alguns dos fatores que colaboram para a manutenção da taxa de câmbio observada no mês.