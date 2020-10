LAFIS: Estudo ganha nova cara e passa a abordar os serviços de mobilidade

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Nas últimas décadas, a palavra mobilidade, atributo utilizado para se referir à capacidade e possibilidades das pessoas se deslocarem, tem sido amplamente utilizada em um contexto de crescimento da urbanização e dos problemas decorrentes desse, sobretudo o trânsito e a degradação do meio ambiente. A maioria dos combustíveis utilizados até hoje é de origem fóssil, embora cada vez mais, a indústria venha atuando a fim de desenvolver veículos com tecnologias que reduzam as emissões de poluentes.

A partir desta edição, a Lafis passará a tratar, em seu estudo de Veículos Leves, os serviços de mobilidade, com destaque para as Locadoras de veículos e aplicativos de mobilidade. Vale ressaltar que as questões relacionadas à mobilidade são inúmeras, mas neste estudo iremos nos restringir a essas duas categorias.

Observa-se nos últimos anos uma discussão cada vez mais presente nas mídias, uma tendência global dos consumidores buscarem o conforto do carro, sem muitas vezes desejar pagar pela sua posse, mas sim pelo uso. Essa nova tendência de comportamento do consumidor tem sido reconhecida pelas empresas como: MaaS ou Mobility-as-a-Service, mobilidade como serviço, com foco em satisfazer a demanda do consumidor pela mobilidade, sem necessariamente desejar a propriedade do veículo.

Acompanhando as mudanças dos hábitos dos consumidores, as montadoras já contam com diversos serviços para atender um consumidor cada vez mais exigente, e têm voltado a atenção para a criação de novos serviços que possam elevar sua receita junto a esse novo perfil de consumidores. Algumas montadoras já lançaram, até mesmo, serviços de locação.

Dessa forma, na atualidade, cada vez mais a indústria se aproxima do seu consumidor final. O amplo processo de digitalização durante a pandemia abriu ainda mais espaço para que isso pudesse acontecer, e não apenas na indústria de veículos, mas também na indústria de modo geral. Ou seja, indústria e varejo deverão passar a atuar de forma cada vez mais estreita e coordenada na oferta deste tipo de serviço a fim de satisfazer o consumidor final.

