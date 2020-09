LAFIS: Pelo segundo mês consecutivo, combustíveis puxam inflação do mês

Este último resultado representa o quarto mês consecutivo a demarcar aceleração do processo inflacionário acumulado em doze meses (como demostra o gráfico acima) após ter apresentado desaceleração por 5 meses (de janeiro à maio deste ano).

Cabe destacar que, apesar da variação positiva, o índice acumulado em 12 meses ainda se situa num patamar abaixo da meta de inflação estipulada pelo Banco Central.

Resultados dos grupos do IPCA em agosto (IBGE)

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Julho Agosto Julho Agosto Índice Geral 0,36 0,24 0,36 0,24 Transportes 0,78 0,82 0,15 0,16 Alimentação e bebidas 0,01 0,78 0,00 0,15 Saúde e cuidados pessoais 0,44 0,50 0,06 0,07 Habitação 0,80 0,36 0,13 0,05 Comunicação 0,51 0,67 0,03 0,04 Artigos de residência 0,90 0,56 0,03 0,02 Despesas pessoais -0,11 -0,01 -0,01 0,00 Vestuário -0,52 -0,78 -0,02 -0,03 Educação -0,12 -3,47 -0,01 -0,22 Fonte: IBGE

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram alta em agosto. O maior impacto (0,16 ponto percentual) veio de Transportes (0,82%), influenciados principalmente pela alta nos preços dos combustíveis: gasolina (3,22%), além do óleo diesel (2,49%), etanol (1,29%) e gás veicular (0,79%).

A segunda maior contribuição (0,15 p.p.) veio do grupo Alimentação e Bebidas (0,78%). Os alimentos para consumo no domicílio tiveram alta de 1,15%, influenciados principalmente pela elevação nos preços do tomate (12,98%), do leite longa vida (4,84%), das frutas (3,37%) e das carnes (3,33%), do óleo de soja (9,48%) e do arroz (3,08%), este último que ganhou destaque na mídia atualmente e promete continuar pressionando a inflação por pelo menos mais um mês.

Pelo lado das deflações, as quedas dos grupos Despesas Pessoais, Vestuário e Educação demostram que os efeitos depressivos da crise do Covid-19 na demanda agregada ainda persistem. Vale destacar que, não fossem os descontos em cursos regulares contidos dentro do grupo Educação, a inflação oficial do país teria subido 0,48% em agosto, o quê explica razões da população ter a percepção de que o índice deveria expressar variação mais intensa do que a apresentada, ou seja os preços de itens de consumo mais frequente apresentaram maior inflação no mês, mas foram parcialmente neutralizados por itens de consumo menos frequente e mais específico a certos extratos da população.

Projeção: Tal resultado esteve em linha com as previsões da Lafis, o que torna natural a manutenção da projeção para o (IPCA) de 1,78% ao fim de 2020, abaixo do piso da meta estipulada pelo Bacen (2,5%, em 2020) e distante do centro da meta para o mesmo ano (4,0%).

Economista Responsável: Felipe Souza.

