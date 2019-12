LAFIS: Serviços cresce pelo segundo mês consecutivo

Dentre as cinco atividades contempladas pela pesquisa, quatro apresentaram crescimento mensal na série ajustada, sendo elas "Serviços de informação e comunicação" (1,8%), "Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio" (1,1%), "Serviços prestados às famílias" (1,5%), e "Serviços profissionais, administrativos e complementares" (0,1%). Já "Outros serviços" (-0,3%) foi a atividade que recuou no mês de outubro.

No que diz respeito à comparação com o mesmo período do ano anterior, a decomposição do resultado mostra que todas as cinco atividades avaliadas registraram crescimento, representando 53,0% das 166 atividades avaliadas. São elas: "Serviços de informação e comunicação" (5,1%), "Serviços profissionais, administrativos e complementares" (2,6%), "Outros serviços" (4,2%), "Serviços prestados às famílias" (2,5%), e "Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio" (0,3%).

Os resultados descritos anteriormente foram beneficiados pela maior quantidade de dias úteis em outubro de 2019 (23) em relação ao mesmo mês do ano anterior (22), favorecendo a contratação de um maior volume de serviços. Apesar disso, o crescimento acumulado entre julho e outubro deste ano (3,0%) foi suficiente para recuperar as perdas observadas no primeiro semestre (-1,8%), colocando o nível de serviços 1,2% acima do patamar observado em dezembro de 2018. Tal resultado mostra o início de uma recuperação mais consistente do setor, tendo em vista uma conjuntura mais favorável à expansão dos serviços, com aceleração do ritmo de crescimento do setor neste último trimestre. Durante este período, espera-se um maior dinamismo da economia, diante das festas de final de ano e as férias, por exemplo, que deverão ser beneficiadas pela liberação do FGTS e PIS/Pasep, e pela geração de vagas de empregos temporários a fim de atender ao aumento da demanda típica deste período.

Dentre as atividades, mantém-se o bom desempenho dos "Serviços de Informação e Comunicação", que teve seu crescimento no mês impulsionado pelas subatividades ligadas à tecnologia da informação, com aumento na prestação de consultorias e suporte técnico em TI, por exemplo, e edição integrada à impressão de livros em virtude do aumento na demanda do governo por livros didáticos para o próximo ano.

Por fim, no que diz respeito à variação da receita nominal dos serviços, em outubro, esta avançou 1,4% em relação a setembro de 2019, e, em comparação com outubro de 2018, a variação foi igual a 6,0%. A taxa acumulada nos últimos 12 meses manteve-se positiva, alcançando um crescimento igual a 4,3%.

Especialista Responsável: Fernanda Rodrigues.

Mestre em Economia Aplicada, pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.

