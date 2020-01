LAFIS: Serviços volta a recuar, interrompendo sequência positiva

Variação acumulada em 12 meses do índice de volume de serviços

Dentre as cinco atividades contempladas pela pesquisa, três apresentaram recuo mensal na série ajustada, sendo elas "Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio" (-0,7%), "Serviços prestados às famílias" (-1,5%), e "Serviços de informação e comunicação" (-0,4%). Já "Outros serviços" (1,7%) e "Serviços profissionais, administrativos e complementares" (0,1%) foram as atividades que avançaram no mês de novembro.

No que diz respeito à comparação com o mesmo período do ano anterior, a decomposição do resultado mostra que quatro das cinco atividades avaliadas registraram crescimento, representando 50,6% das 166 atividades avaliadas. São elas: "Serviços de informação e comunicação" (4,0%), "Serviços profissionais, administrativos e complementares" (2,8%), "Outros serviços" (6,1%), e "Serviços prestados às famílias" (1,3%). Enquanto isso, "Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio" (-1,9%) apresentou queda no mesmo período.

Os resultados descritos anteriormente têm sido negativamente influenciados pelas atividades relacionadas a transportes, principalmente transporte terrestre. No acumulado do ano, tal categoria segue em uma trajetória negativa mais intensa desde junho de 2019 (-1,4%), assim como no acumulado dos últimos 12 meses, em queda desde julho de 2019 (-0,1%), alcançando um recuo de 2,1% até o mês de novembro, o mais intenso desde setembro de 2017 (-3,9%). Tais resultados foram impactados pelo desempenho negativo do transporte rodoviário de passageiros, mas principalmente de cargas, tendo em vista sua relação direta com a indústria nacional. Como boa parte da produção industrial é escoada via rodovias, o baixo dinamismo da indústria nos últimos meses tem se refletido em uma menor demanda por serviços de transporte rodoviário de cargas, o que, consequentemente, afeta negativamente o desempenho da atividade.

Desta forma, o setor de serviços como um todo segue 9,8% abaixo do nível recorde, observado em novembro de 2014, mas acima do patamar alcançado em dezembro de 2018 (1,1%), o que permite vislumbrar um encerramento positivo do setor em 2019, favorecido por fatores sazonais como: i) festas de final de ano; ii) férias; iii) liberação do FGTS e PIS/Pasep; e iv) geração de vagas de empregos temporárias a fim de atender ao aumento da demanda típica deste período.

Por fim, no que diz respeito à variação da receita nominal dos serviços, em novembro, esta recuou 0,5% em relação a outubro de 2019, e, em comparação com novembro de 2018, a variação foi positiva e igual a 5,0%. A taxa acumulada nos últimos 12 meses manteve-se positiva, alcançando um crescimento igual a 4,4%.

Especialista Responsável: Fernanda Rodrigues - Mestre em Economia Aplicada, pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.

