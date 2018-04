Lafis: Setor de seguros vislumbra boas perspectivas para 2018, apoiado em ações estratégicas e regulamentações

Para aproveitar tal conjuntura, o setor tem adotado estratégias para se reestruturar, investir em tecnologia e criar facilidades para o cliente. Neste sentido, as seguradoras têm se preocupado em estar disponíveis via aplicativos de celular, bem como em realizar parcerias com insurtechs, vistas como facilitadoras para o desenvolvimento do setor. Segundo apuração feita pela Conexão Fintech, em fevereiro deste ano, existiam 55 insurtechs no Brasil, enquanto que em agosto de 2017, este tipo de empresa somava 27.

É importante salientar ainda que as ações regulatórias também são extremamente importantes para o bom desempenho do setor de seguros nacional, uma vez que promove uma maior transparência e segurança jurídica na oferta deste tipo de serviço. Uma destas ações é o novo marco regulatório de capitalização, que será anunciado na segunda quinzena de abril pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e que contemplará, além das quatro modalidades atuais (tradicional, popular, incentivo e compra programada), outras duas categorias, com a regulamentação também o instrumento de garantia e a filantropia premiável.

