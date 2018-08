LAFIS: Setor de serviços volta a crescer, recuperando-se da queda observada em maio

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Pesquisa Mensal de Serviços de junho, feita pelo IBGE, registrou um crescimento significativo igual a 6,6% em comparação com o mês anterior na série com ajuste sazonal, a maior alta registrada na série histórica desde janeiro de 2011. Tal resultado vem após o setor ter passado por um período de perdas ocasionadas pela greve dos caminhoneiros e mostra a recuperação do setor ao superar a queda observada no mês de maio (-5,0%).

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o setor também apresentou alta, porém pouco menos expressiva, igual a 0,9%, recuperando o resultado observado em maio na mesma análise de comparação (-3,8%). Apesar disso, o setor de serviços nacional apresentou desempenho negativo no que diz respeito à taxa acumulada até junho de 2018, que reduziu 0,9%. O mesmo pode ser dito para a variação acumulada dos últimos 12 meses, onde a queda foi de 1,2%. É importante destacar que ambas as taxas têm apresentado resultados negativos cada vez menores (com exceção do mês de maio), podendo representar uma reversão ao longo do ano.