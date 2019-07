LAFIS: Setor Público Consolidado tem melhor semestre desde 2015

SÃO PAULO, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O setor público consolidado apresentou déficit primário, ou seja, excluído pagamento de juros, de R$12,7 bilhões em junho, comparativamente a déficit de R$13,5 bilhões no mesmo mês do ano anterior. De acordo com a nota para imprensa do Banco Central, o Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram, na ordem, déficits de R$12,2 bilhões, R$55 milhões e R$439 milhões. No primeiro semestre do ano, o déficit acumulado do setor público foi de R$5,7 bilhões, contra déficit de R$14,4 bilhões no mesmo período de 2018, reforçando a melhora no desempenho observado desde 2017. Em 12 meses, o resultado primário teve leve recuo na passagem de maio para junho, saindo de R$100,3 bilhões para R$99,5 bilhões.