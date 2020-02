LAFIS: Taxa média anual de desocupação atinge 11,9% em 2019

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- De acordo com os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada pelo IBGE, a taxa média anual de desocupação em 2019 atingiu o patamar de 11,9%. O resultado, que indicou uma redução de 0,4 pontos percentuais em relação a média de 2018, o segundo ano com queda consecutiva, mostrou que o desemprego no País está em trajetória de queda, mas ainda assim, sem sinais de uma retomada consistente do emprego. Além do mais, a taxa de desocupação ainda está muito distante do resultado de 2014, 6,8%, quando despontou a crise econômica e política no País.