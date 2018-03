Lafis: Vazamento de dados de usuários do Facebook pode afetar o valor das ações de empresas de tecnologia

Com a ajuda do próprio responsável pelo software utilizado nesta ação, a denúncia afirma que o Facebook tinha conhecimento da situação durante mais de dois anos. A empresa, que vem sendo questionada sobre o seu papel considerado interventor nos processos democráticos, é hoje a oitava maior empresa listada no mundo e possui 2,1 bilhões de usuários em sua plataforma.

Por isso, denúncias como esta possuem grande repercussão no mundo digital, afetando diretamente o valor das ações de empresas do setor. Na mesma semana em que foi divulgado o caso Facebook, as ações de empresas ligadas à tecnologia caíram, exigindo a injeção de dinheiro no setor a um ritmo muito acima do aceitável. Uma vez que a preocupação com o uso de plataformas e base de dados tenham sido usadas por organizações para a manipulação de resultados é crescente, a reação a este tipo de estratégia irregular se reflete em uma maior regulação sobre como e onde as empresas de dados/plataformas podem operar, comprometendo o desempenho do setor.

Especialista do Setor: Fernanda Rodrigues.

Mais Informações:

Lafis Consultoria – www.lafis.com.br

Stefany Alencar – stefany.alencar@lafis.com.br

(11) 3257-2952

FONTE Lafis

SOURCE Lafis

Related Links

http://www.lafis.com.br