L'Agence européenne des médicaments confirme la recevabilité du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché soumis par les Laboratoires Pierre Fabre pour BRAFTOVI® (encorafenib) administré en association avec MEKTOVI® (binimetinib) pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutation BRAFV600

La demande déposée auprès de l'EMA est basée sur les résultats de l'étude PHAROS [1] .

Si elle est approuvée, la nouvelle indication de BRAFTOVI® (encorafenib) administré en association avec MEKTOVI® (binimetinib) pourra constituer une option thérapeutique supplémentaire pour les patients adultes atteints d'un CPNPC avancé avec mutation BRAFV600.

CASTRES, France, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre ont annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a confirmé la recevabilité du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché soumis pour BRAFTOVI® (encorafenib) en association avec MEKTOVI® (binimetinib) dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutation BRAFV600, naïfs de tout traitement ou ayant reçu un traitement antérieur.

Cette demande est basée sur les résultats de l'étude PHAROS,1, qui, selon une revue indépendante, a démontré un taux de réponse objective (ORR) de 75 % chez les patients naïfs de tout traitement, dont près de 60 % ont maintenu une réponse pendant au moins 12 mois, et de 46 % chez les patients ayant reçu un traitement antérieur1.

« Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer dans le monde[2] et il existe actuellement peu d'options thérapeutiques ciblées efficaces pour les patients atteints d'un CPNPC avancé avec mutation BRAFV600. Dans le cadre de notre stratégie axée sur le cancer du poumon et la médecine de précision en oncologie, cette demande constitue la prochaine étape pour apporter des changements significatifs sur le plan clinique aux populations de patients atteints de cancer présentant d'importants besoins non satisfaits », a déclaré Éric Ducournau, directeur général des Laboratoires Pierre Fabre.

L'étude PHAROS de phase II1 a montré qu'avec une dose quotidienne de 450 mg de BRAFTOVI® et deux doses quotidiennes de 45 mg de MEKTOVI®1 était observé un taux de réponse objective (ORR) de 75 % (IC à 95 % : 62–85) chez les patients naïfs de tout traitement (n = 59), près de 60 % d'entre eux ayant maintenu une réponse pendant au moins 12 mois. Pour les patients ayant reçu un traitement antérieur (n = 39), l'ORR était de 46 % (IC à 95 % : 30–63), 33% ayant maintenu une réponse pendant au moins 12 mois. La survie sans progression (PFS) médiane n'a pas été atteinte à la date de clôture des données pour le groupe de patients naïfs de tout traitement (IC à 95 % : 15,7–non évaluable [NE]) et à 9,3 mois (IC à 95 % : 6,2–NE) pour le groupe ayant reçu un traitement antérieur. La survie globale (OS) médiane n'a été atteinte pour aucun des deux sous-groupes à la date de clôture des données. Les événements indésirables liés au traitement les plus fréquemment observés dans l'étude PHAROS étaient les nausées (50 %), la diarrhée (43 %), la fatigue (32 %) et les vomissements (29 %).

Ces résultats ont été simultanément publiés dans le Journal of Clinical Oncology et présentés lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) le 4 juin 20231.

L'association de BRAFTOVI® et MEKTOVI® est déjà approuvée en Europe pour le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique présentant une mutation BRAFV600 [3],[4]. BRAFTOVI®, en association avec le cetuximab, est aussi approuvé en Europe pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) avec mutation BRAFV600E qui ont reçu un traitement systémique antérieur3.

À propos de PHAROS

PHAROS (NCT03915951) est une étude de phase II multicentrique, non randomisée, en ouvert, actuellement en cours, visant à déterminer l'efficacité et la sécurité de l'association de BRAFTOVI® et MEKTOVI® chez 98 patients atteints d'un CPNPC métastatique avec mutation BRAFV600E. Les mutations ont été identifiées au moyen d'un séquençage de nouvelle génération ou de tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectués au laboratoire de proximité du patient. Le critère d'évaluation principal est l'ORR évalué de façon centralisée selon RECIST v1.1 et à l'aide d'une revue radiologique indépendante (IRR) ; les objectifs secondaires comprennent des critères d'efficacité supplémentaires, notamment la durée de la réponse (DoR), la PFS et l'OS, ainsi que la sécurité. Cet essai est mené sur 56 sites en Italie, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, en Espagne et aux États-Unis.

L'étude PHAROS est financée par Pfizer Inc. et menée avec le soutien des Laboratoires Pierre Fabre.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutation BRAF

Le cancer du poumon est le deuxième type de cancer le plus fréquent et la première cause de décès par cancer dans le monde2. Le cancer du poumon non à petites cellules représente environ 80 à 85 % de l'ensemble des cancers du poumon[5].

Certains cancers du poumon sont dus à des anomalies génétiques acquises, telles que la mutation BRAF. En utilisant des biomarqueurs pour identifier le type de tumeur dont un patient est atteint, il est possible de personnaliser le traitement et d'accroître son efficacité, car la composition moléculaire du cancer d'un patient détermine souvent la façon dont celui-ci répondra aux différents traitements.

Les mutations BRAF surviennent dans environ 3 à 5 % des cas de CPNPC1. Cette mutation stimule la croissance et la prolifération des cellules tumorales en modifiant la voie de signalisation MAP kinase (MAPK). Cibler les composants de cette voie pourrait inhiber la croissance et la prolifération tumorales incontrôlées entraînées par les mutations BRAF1,[6].

La médecine de précision se développe de plus en plus pour les patients atteints d'un CPNPC présentant des modifications génétiques, telles que les mutations BRAF, qui peuvent être détectées à l'aide de tests de biomarqueurs[7],[8]. Ces dernières années, les progrès de la thérapie ciblée et l'utilisation plus répandue des tests de biomarqueurs ont été associés à des améliorations significatives de la mortalité par CPNPC au niveau de la population[9].

À propos de BRAFTOVI® et de MEKTOVI®

BRAFTOVI® (encorafenib) est une petite molécule inhibitrice des protéines kinases BRAF administrée par voie orale, et MEKTOVI® (binimetinib) est une molécule inhibitrice de MEK administrée par voie orale. Elles ciblent toutes deux les principales protéines de la voie de signalisation MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Une activation inappropriée de cette voie a été observée dans de nombreux cancers, notamment le mélanome, le cancer colorectal et le CPNPC1.

En 2018, la Commission européenne (CE) a approuvé l'association de BRAFTOVI® et MEKTOVI® dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique avec mutation BRAFV600. Cette autorisation s'appuyait sur les résultats de l'essai COLUMBUS de phase III, multicentrique, randomisé, en ouvert et contrôlé contre traitement actif.

En 2020, BRAFTOVI® a été approuvé par la CE, en association avec le cetuximab, pour le traitement des patients adultes atteints d'un CCR métastatique présentant une mutation BRAFV600E. Cette autorisation s'appuyait sur les résultats de l'essai BEACON CRC de phase III, multicentrique, randomisé, en ouvert et contrôlé contre traitement actif.

Pfizer dispose des droits exclusifs de commercialisation de BRAFTOVI® et MEKTOVI® aux États-Unis, au Canada et dans tous les pays d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient. Ono Pharmaceutical Co. Ltd dispose des droits exclusifs de commercialisation de ces deux produits au Japon et en Corée du Sud, Medison possède les droits exclusifs en Israël et les Laboratoires Pierre Fabre jouissent des droits exclusifs dans l'ensemble des autres pays, y compris en Europe et en Asie-Pacifique.

L'ensemble des informations relatives aux produits et à la sécurité pour l'utilisation de BRAFTOVI® et MEKTOVI® est détaillé dans le Résumé des caractéristiques du produit (RCP), publié dans le rapport européen public d'évaluation (EPAR) et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le texte intégral du RCP peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.ema.europa.eu/en

A propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont une entreprise pharmaceutique et dermo-cosmétique français, forts de 4 décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation, du développement, de la fabrication et de la commercialisation en oncologie. En 2022, la compagnie a investi près de 80% de ses dépenses de R&D en oncologie et a récemment concentré ses efforts de R&D sur les thérapies ciblés. Son portefeuille de produits commercialisés en oncologie inclut le traitement du cancer colorectal, du sein et du poumon, du mélanome, de l'hématologie et de la condition précancéreuse comme la kératose actinique.

En 2022, les Laboratoires Pierre Fabre ont enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans quelque 120 pays. Implanté depuis sa création en 1962 en région Occitanie, fabriquant plus de 90% de ses produits en France, le Groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde. La compagnie est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.

En 2022, la démarche RSE du Groupe est évaluée par l'organisme indépendant AFNOR Certification au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).

Pour plus d'informations à propos des Laboratoires Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

Pour obtenir davantage d'informations sur les Laboratoires Pierre Fabre, veuillez consulter www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

Contacts médias

Laure Sgandurra

[email protected]

Références

[1] Riely GJ, Smit EF, Ahn MJ. Phase II, Open-Label Study of Encorafenib Plus Binimetinib in Patients With BRAFV600-Mutant Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. Journal of Clinical Oncology.2023;41:21,3700-3711.

[2] World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2020: Lung cancer fact sheet. Available at: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Last accessed: July 2023.

[3] European Medicines Agency. BRAFTOVI® (encorafenib) Summary of Product Characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/braftovi. Last accessed: July 2023.

[4] European Medicines Agency. MEKTOVI® (binimetinib) Summary of Product Characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mektovi. Last accessed: July 2023.

[5] American Cancer Society. What is lung cancer? Available at: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.html. Last accessed: July 2023.

[6] Yan N, Guo S, Zhang H, et al. BRAF-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer: Current Treatment Status and Future Perspective. Front Oncol. 2022;12:863043. doi: 10.3389/fonc.2022.863043.

[7] Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2018;29(Suppl. 4), iv192-iv237. Doi:10.1093/annonc/mdy275.

[8] König D, Savic Prince S, Rothschild SI. Targeted therapy in advanced and metastatic non-small cell lung cancer. An update on treatment of the most important actionable oncogenic driver alterations. Cancers. 2021;13(4), 804. doi:10.3390/cancers13040804.

[9] Howlader N, Forjaz G, Mooradian MJ, et al. The effect of advances in lung-cancer treatment on population mortality. N Engl J Med. 2020;383(7), 640–649. doi:10.1056/NEJMoa1916623.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1328780/4371099/Pierre_Fabre_Logo.jpg

SOURCE Pierre Fabre