Лагуны Public Access Lagoons™ от Crystal Lagoons® появятся в Европе

Генеральные лицензионные соглашения , как весьма перспективная бизнес-модель, привлекают инвесторов ранее невиданными прибылями, долгосрочной безопасностью и ограниченными рисками, представляя собой защищенную от Covid и Amazon коммерческую альтернативу .

Интерес к лагунам PAL, как к месту встречи 21-го столетия, подогревается успехом проектов, реализованных в высокотехнологичной Японии и в США. В частности, ежедневные поступления от продаж билетов в лагуны, расположенные в Техасе и Флориде, достигает 50 000 долл. США, а 1 200 посетителей бронируют места заранее.

Эти без преувеличения монументальные кристаллические лагуны в окружении белоснежных песчаных пляжей уже снискали себе славу самых красивых мест в городе. Компания-разработчик предлагает инвестиционные модели с более или менее насыщенной инфраструктурой. Так, самые обширные опции включают пространство для проведения выездных презентаций, организации фуд-холлов, свадеб, концертов, а также наличие различных объектов рекреационной инфраструктуры: пляжей, террас, куполов, многочисленных гастрономических заведений, магазинов, амфитеатров и т.д.

В число других крупных рынков, на которых компания уже подписала генеральные лицензионные соглашения на создание большого числа PAL, входят США (16 PAL), Южная Корея (30 PAL), Пакистан (15 PAL) и Центральная Америка (18 PAL).

"Инвесторы предполагают, что по мере реализации этих проектов они образуют финансовую пирамиду. И, невзирая на небольшие первоначальные вложения, компания может обеспечить очень высокую приведенную ценность", - отметил региональный директор Crystal Lagoons Франсиско Матте (Francisco Matte).

"Кроме того, представители гостиничного бизнеса отмечают рост продаж номеров, а также потребления еды и напитков на 200% процентов в отелях, где имеется собственный пляж, по сравнению с заведениями, расположенными на отдалении от побережья. Инвесторы подтверждают, что на более дешевой земле отель с пляжем и прочими элементами инфраструктуры PAL, способны получать весьма привлекательную прибыль", - добавил он.

В Европе Crystal Lagoons ведет переговоры о создании 30 лагун PAL в Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, России, Украине с возможностью выдачи эксклюзивных лицензий на каждую страну.

"PAL - весьма перспективное предложение, а Crystal Lagoons выбирает лучших партнеров по всему миру", - заключил г-н Матте.

Контактная информация

Франсиско Матте (Francisco Matte)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1233028/Epperson_FOTO_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1233026/Lago_Mar_FOTO_2.jpg

Related Links

http://www.crystal-lagoons.com



SOURCE Crystal Lagoons