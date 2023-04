L'AIIB ouvre son premier bureau à l'étranger à Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) et les Émirats arabes unis (EAU) ont signé un accord de membre hôte pour l'ouverture officielle à Abou Dhabi du premier bureau de la Banque à l'étranger, un Centre opérationnel intérimaire (le Centre). Jin Liqun, président et président du conseil d'administration de l'AIIB, s'est joint à Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et gouverneur des EAU pour l'AIIB, lors de la cérémonie de signature à Abu Dhabi.

AIIB to Open First Overseas Office in Abu Dhabi, UAE

« En tant que membre fondateur de l'AIIB, les Émirats arabes unis contribuent activement à la bonne gouvernance et à la croissance rapide de la Banque », a déclaré le président Jin. « L'ouverture du Centre aux Émirats arabes unis offre à la Banque une plateforme solide qui lui permettra de gérer son portefeuille d'investissements en pleine expansion. Le centre renforcera également l'engagement des clients et des membres, le suivi des projets et les services de mise en œuvre à travers le monde.

Dans son discours, S.E. le Dr Al Jaber a déclaré : « L'accord visant à accueillir le bureau opérationnel de l'AIIB témoigne de l'engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération avec les organisations et institutions internationales axées sur le développement économique durable des pays en développement. »

Il a ajouté que le bureau servirait de destination stratégique au Moyen-Orient et dans le monde, soutenant le programme de développement de l'AIIB et finançant des projets d'infrastructure pour une croissance économique durable. »

La croissance rapide de l'AIIB est le catalyseur de l'ouverture d'un bureau qui permet à la Banque de se rapprocher de ses clients et d'être en première ligne de ses activités. Le Centre offre une proximité avec les centres financiers mondiaux et une connectivité avec l'écosystème international des infrastructures, ce qui est important pour maintenir l'élan de croissance de l'AIIB.

Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a été chargé de représenter les Émirats arabes unis au sein du conseil d'administration de la Banque et de prendre activement part à ses réunions périodiques. À ce jour, l'AIIB a approuvé 212 projets pour un montant de plus de 40 milliards de dollars dans 33 pays membres, ce qui a contribué au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie des communautés dans les pays bénéficiaires.

À propos de l'AIIB

La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) est une banque multilatérale de développement dont la mission est de financer l'infrastructure de demain - une infrastructure axée sur la durabilité. Nous avons commencé nos activités à Pékin en janvier 2016 et nous sommes depuis passés à 106 membres agréés dans le monde entier. Nous sommes capitalisés à hauteur de 100 milliards de dollars et notés triple A par les principales agences de notation internationales. En collaboration avec ses partenaires, l'AIIB répond aux besoins de ses clients en débloquant de nouveaux capitaux et en investissant dans des infrastructures vertes et technologiques qui favorisent la connectivité régionale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058245/Image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2058244/Image2_Logo.jpg

SOURCE Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)