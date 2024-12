Laimu Electronics présente ses prouesses dans le domaine des connecteurs automobiles à l'Electronica 2024 et recherche des collaborations à l'échelle mondiale

MUNICH, 1er décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Electronica 2024, la principale foire commerciale et conférence mondiale consacrée à l'électronique, Shanghai Laimu Electronics Co. Ltd. (« Laimu Electronics ») a présenté ses dernières avancées en matière de connecteurs, de composants de précision et de produits modulaires, attirant ainsi l'attention des professionnels de l'industrie. L'événement comprenait des discussions techniques détaillées avec des délégations technologiques de Laimu Electronics, où les experts ont montré un vif intérêt pour les innovations ultra-miniaturisées telles que le connecteur SMT à pas de 1,8 mm.

Lors de l'exposition, Laimu Electronics a présenté ses approches innovantes en matière de fabrication intelligente et d'usines respectueuses de l'environnement. En octobre, la base de production de l'entreprise dans la province de Hunan, en Chine, a reçu le titre d'« usine verte de la province de Hunan 2024 », établissant ainsi une référence en matière de transformation durable dans le secteur manufacturier.

Mettant l'accent sur la R&D, Laimu Electronics fournit des solutions de systèmes intégrés comprenant des connecteurs, des composants de précision et des produits modulaires à un public mondial. Au service de clients de premier plan dans les domaines des télécoms, de l'électronique automobile, du stockage de l'énergie photovoltaïque et des semiconducteurs de puissance, ses produits automobiles sont notamment adoptés dans les véhicules à énergie nouvelle et les véhicules intelligents en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, ce qui fait de l'entreprise un précurseur dans l'industrie mondiale des connecteurs automobiles.

Avec plus de 2 000 connecteurs et composants automobiles, Laimu Electronics a considérablement augmenté ses investissements dans la R&D et possède l'un des portefeuilles les plus vastes de Chine, soutenant des applications avancées dans les habitacles intelligents, les systèmes d'aide à la conduite, les technologies de propulsion électrique et les contrôleurs de domaine.

En réponse à l'évolution de l'écosystème de l'intelligence automobile et des nouvelles technologies énergétiques, Laimu Electronics continue d'innover en développant des produits qui répondent aux besoins de contrôle précis et de réponse rapide des véhicules intelligents et de la robotique, propulsant ainsi l'industrie vers une intelligence accrue.

L'entreprise recherche activement diverses opportunités de collaboration, se montrant ouverte à de nouveaux partenariats et à des solutions innovantes dans le secteur évolutif de la technologie et de la connectivité. Nos amis de tous les secteurs sont invités à découvrir la technologie des connecteurs de Laimu Electronics, qui stimule les progrès du secteur.

À propos de Laimu Electronics

Créée en 2003 et entrée en bourse en 2016, la société Shanghai Laimu Electronics Co. est un chef de file des solutions d'intégration de systèmes pour les connecteurs, les composants de précision et les produits modulaires. Laimu Electronics, dont le siège est à Shanghai et qui possède des filiales dans toute la Chine, est au service d'entreprises de premier plan dans des secteurs mondiaux tels que les télécommunications, l'électronique automobile, le stockage de l'énergie photovoltaïque et les semiconducteurs de puissance, en fournissant des produits de haute qualité et des services de qualité supérieure.

