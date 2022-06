Laiye é o único fornecedor global de tecnologia reconhecido como um dos principais concorrentes em três categorias pelos relatórios Peak Matrix(R) do Everest Group

SINGAPURA, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Laiye, uma provedora global de Automação Inteligente (IA), anunciou hoje que foi nomeada como "Major Contender" na Avaliação PEAK Matrix® de Produtos de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) do Everest Group de 2022. A última menção especial torna a Laiye a única fornecedora global de tecnologia avaliada como "Major Contender" em três categorias após receber o reconhecimento como uma "Major Contender" do PEAK Matrix® para IA de Conversação e RPA do Everest Group em 2021.

A avaliação PEAK Matrix® baseia-se em estudos dos principais fornecedores de tecnologia, categorizados em líderes, principais concorrentes e aspirantes com base no impacto e nas capacidades do mercado.

"A Laiye emergiu como uma das principais concorrentes na Avaliação PEAK Matrix® de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) do Everest Group de 2022 Ela oferece uma plataforma integrada que combina recursos de RPA, IDP e IA conversacional. Sua oferta de IDP é capaz de processar uma ampla variedade de formatos de documentos e tem fortes recursos no processamento de documentos complexos e não estruturados. Sua robusta rede de parceiros para serviços de implementação e suas ofertas de treinamento e certificação também são diferenciais que a posicionam bem para o sucesso", disse Ashwin Gopakumar, diretor de prática do Everest Group.

"É uma grande honra que os produtos de automação inteligente da Laiye sejam altamente avaliados na lista de classe mundial da Avaliação PEAK Matrix® do Everest Group por dois anos consecutivos. Como um provedor de automação inteligente, nossa missão é ajudar as empresas a fazerem melhor e serem melhores. Este reconhecimento ajuda a reforçar nossos esforços, e esperamos moldar a competitividade central das organizações globais por meio de nossa tecnologia líder em automação inteligente", disse Ronen Lamdan, CEO da Laiye International.

O Everest Group é uma das principais empresas internacionais de pesquisa com foco em TI, operações de negócios e serviços de engenharia, que auxilia os clientes a entender como podem resolver seus desafios mais difíceis de aquisição e transformação digital. A avaliação PEAK Matrix® destaca e posiciona apenas os melhores provedores e fornecedores de tecnologia em uma área específica.

Acesse uma cópia do PEAK Matrix® para o Provedor de Tecnologia de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) do Everest Group de 2022 em: https://marketing.laiye.com/IDP-Technology-Provider-2022

FONTE Laiye

