Laiye, inovadora em automação inteligente líder reforça seu compromisso com a segurança dos dados e conclui certificação SOC 2

PEQUIM, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Laiye, provedora global de automação inteligente (IA), tem o orgulho e a honra de anunciar que alcançou com sucesso a certificação de conformidade Controle de Sistema e Organização (SOC) 2 Tipo 1 após uma auditoria realizada pela Ernst & Young Hua Ming LLP.

O relatório SOC 2 foi concedido à toda a plataforma de IA end-to-end da Laiye, que inclui Automação Robótica de Processos (RPA), IA Conversacional e Processamento Inteligente de Documentos (IDP).

A certificação SOC 2 é reconhecida globalmente como o padrão de auditoria de segurança de dados mais confiável e rigoroso e afirma a posição da Laiye como pioneira em segurança da IA. Ela valida que as práticas, políticas, procedimentos e operações de segurança da informação da Laiye atendem aos padrões SOC 2 de segurança, disponibilidade e confidencialidade. "A obtenção da certificação SOC 2 Tipo 1 é uma conquista significativa para nós, pois reafirma o compromisso contínuo da Laiye em construir uma plataforma de Automação Inteligente segura e confiável que ajudará nossos clientes a fazer mais e melhor", disse Guanchun Wang, presidente e CEO da Laiye.

Para obter essa certificação, a Laiye demonstrou que seu produtos, serviços, dados e segurança da informação cumprem as principais regulamentações e leis de proteção de dados. Essa validação independente dá aos clientes da Laiye a garantia de que seus dados estão devidamente protegidos pela empresa durante o uso de produtos e serviços que possuem a certificação SOC 2 Tipo 1.

"O sucesso e a segurança dos clientes sempre foram metas e compromissos importantes para nós. Além da segurança dos dados dos usuários, a Laiye também garante que as políticas e medidas de proteção de dados sejam bem comunicadas a eles por meio de vários canais. Além disso, a Laiye usa tecnologia de criptografia de dados para proteger dados comerciais essenciais e informações confidenciais dos clientes no processo de operação comercial", disse o Sr. Wang, presidente e CEO da Laiye.

A Laiye ocupa o primeiro lugar no ranking mundial com o maior número de patentes relacionadas à RPA na categoria RPA+AI, e a obtenção da certificação SOC 2 Tipo 1 garante que suas práticas de ponta mantenham os mais rigorosos padrões de proteção de dados.

Sobre a Laiye

A Laiye é líder visionária em Automação Inteligente com presença internacional na Europa, Oriente Médio e África, América Latina e Ásia-Pacífico. Oferecemos a organizações de todas as formas e tamanhos a plataforma e o conjunto de produtos de automação inteligente mais avançados, completos, unificados e transformadores com tecnologia de IA, incluindo soluções de RPA com tecnologia de IA, processamento inteligente de documentos e chatbot. Ajudamos nossos clientes a operar em novos níveis de produtividade, eficácia e eficiência. E alcançar novos níveis de sucesso.

FONTE Laiye

